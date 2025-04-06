Холдинг пермского олигарха показал миллиардный убыток

АО «Эр-Телеком Холдинг» Пермского края, принадлежащее пермскому миллиардеру Андрею Кузяеву, показало убыток почти в два млрд рублей. Об этом сообщается в финансовой отчетности компании за 2024 год.
«Акционерное общество „Эр-Телеком Холдинг“, отчет о финансовых результатах за 2024 год. Выручка — 56,13 млрд рублей, убыток — 1,92 млрд рублей», — сообщается в сервисе раскрытия информации СБИС. В 2023 году чистая прибыль компании составила 4,5 млрд рублей.
«ЭР-Телеком» — российский телекоммуникационный холдинг, основное юридическое лицо — АО «ЭР-Телеком Холдинг». Головной офис компании находится в Перми. Компания оказывает услуги по широкополосному доступу в Интернет, кабельного и цифрового телевидения, телефонии и прочие. С 2015 года президентом общества является Андрей Кузяев. По данным Forbes за 2024 год, в списке богатейших российских бизнесменов он занимает 122-е место с состоянием 1 млрд долларов.
Ранее URA.RU сообщало, что градообразующий завод в Пермском крае увеличил убыток в пять раз. АО «Александровский машиностроительный завод» 2024 году показал убыток в 574,6 млн рублей.
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