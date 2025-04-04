Градообразующий завод в Пермском крае увеличил убыток в пять раз

АО «Александровский машиностроительный завод» (АО «АМЗ») Пермского края в 2024 году показал убыток в 574,6 млн рублей. Это в пять раза больше, чем годом ранее, — такие данные содержатся в финансовой отчетности предприятия.
«Акционерное общество „АМЗ“, отчет о финансовых результатах за 2024 год. Выручка — 843,7 млн рублей, убыток — 574,6 млн рублей», — сообщается в сервисе раскрытия информации СБИС. В 2023 году убыток завода составил 103,2 млн рублей.
Александровский машиностроительный завод основан в 1802 году и является градообразующим предприятием. Сегодня завод — ведущий производитель горно-шахтного оборудования в СНГ. Выпускает конвейеры, электровозы, вагонетки, редукторы и прочую продукцию.
Ранее URA.RU сообщало, что прибыль пермского завода нефтегазового оборудования рухнула в 2,5 раза. Чистая прибыль «Новомет — Пермь» составила 323,2 млн рублей.
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