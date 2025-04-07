На главной пешеходной улице Екатеринбурга есть небольшое здание, которое хранит в себе грандиозную историю. Одно время оно было местом покупок, а после — пристанищем культуры. В рамках проекта к 80-летию Победы URA.RU совместно с застройщиком «Север» рассказывает, как купеческое здание превратилось в убежище для шедевров.
Текстиль, газета и картины
В 1913 году архитектору Константину Бабыкину поступает крупный заказ от известного екатеринбургского купца Бардыгина. Ему хочется возвести большое торговое помещение на одной из главных улиц Екатеринбурга — Успенской (ныне Вайнера). Доподлинно неизвестно, из какого рода был купец, но историки предполагают, что он мог быть родственником Никифора Бардыгина из подмосковного Егорьевска, который имел красильные фабрики и занимался ткацким производством,
Бабыкин отходит от классического вида торговых домов и проектирует двухэтажное здание с окнами во всю стену — для создания наилучшего освещения. Благодаря такому решению магазин выглядит как одна большая витрина. Каменное здание с мезонином в стиле «рационального» модерна было готово к 1914 году.
На первом этаже располагался сам магазин, где продавали текстиль, на втором были жилые комнаты, на цокольном этаже — склад. Внутри также располагалась парадная мраморная лестница с кованой решеткой.
До 1917 года здание функционировало по своему прямому назначению, но после Февральской революции было национализировано и передано под нужды типографии «Гранит», где печатали газету «Уральский рабочий». В 1936 году типография получает новое здание и переезжает, на Вайнера, 11 открывается первая на Урале картинная галерея. Здание было выбрано не случайно: в нем была своя котельная, сохранялся постоянный температурный режим, который необходим для сохранения музейных экспонатов. Но бывшая типография подверглась изменениям: ставнями были закрыты окна на первом этаже, заложено окно на втором этаже южного фасада, сделана перепланировка.
Наполняли картинную галерею члены Уральского общества любителей естествознания (УОЛЕ), которые передали 1200 экспонатов, после коллекция ширилась благодаря Третьяковской галерее и музею изобразительных искусств им. А. С. Пушкина. Неожиданно галерея пополнится работами великих художников и скульпторов в годы Великой Отечественной войны.
Эвакуация экспонатов из Государственного Эрмитажа
22 июня 1941 года потрясло всех советских граждан — фашистская Германия напала на СССР. В этот же день директор Государственного Эрмитажа Иосиф Орбели сообщает подчиненным, что в понедельник, 23 июня, им нужно выйти на работу, хотя это был выходной. Днем и ночью музейные сотрудники, красноармейцы, артисты, художники, студенты и неравнодушные ленинградцы упаковывают экспонаты, чтобы отправить их на Урал. Выбор на Свердловск пал неслучайно: город был крупным индустриальным центром с развитой инфраструктурой — до него шла железная дорога, к тому же в столице было подходящее здание с постоянным температурным режимом, а сотрудники галереи могли приглядывать за предметами искусства.
Ради размещения экспонатов в Свердловской картинной галерее освободили первый этаж. Часть предметов решили разместить в Римско-католическом храме Зачатия святой Анны на пересечении улиц Розы Люксембург и Карла Либкнехта и доме Ипатьева, где расстреляли императора Николая II и его семью.
За полторы недели сотрудники Эрмитажа собрали все самое ценное — около полумиллиона экспонатов, их погрузили в 22 вагона и отправили на Урал. Сопровождал эшелон комиссар государственной безопасности Карл Павлов и заместитель председателя Комитета по делам искусств Анатолий Константинов. Поезд прибыл в Свердловск 7 июля 1941 года.
1 августа в Свердловск прибыл второй эшелон, внутри было около 700 тысяч предметов из запасных фондов, его сопровождали 17 сотрудников Эрмитажа. В Свердловск должен был приехать и третий эшелон, но экспонаты остались в Ленинграде — начало смыкаться кольцо блокады. Всего на Урал эвакуировали 1 млн 200 тысяч экспонатов и 55 сотрудников.
К слову, пребывание коллекции Эрмитажа было строго засекречено. Люди не догадывались, что все четыре года на Вайнера, 11 хранились «Возвращение блудного сына» Рембрандта, бюст Аполлона, работы Питера Пауля Рубенса, Эль Греко и другие шедевры. Но для перестраховки в галерее выставили посты охраны. При этом свердловчане прекрасно знали лишь, что на Урал эвакуировали сотрудников музея, которые в течение всей войны проводили лекции в госпиталях, преподавали в университете и даже успели сделать одну выставку. Кроме этого, работники культуры продолжали заниматься научной и реставраторской деятельностью, всем этим ленинградцы занимались на Вайнера, 11.
Когда наступил долгожданный день — 9 мая 1945 года, стало понятно, что Эрмитаж может возвращаться в родные стены. Реэвакуация шла медленнее, работы окончательно упаковали лишь к осени. 3 октября на вокзал в Свердловске подали два специальных состава, куда грузили экспонаты. Состав отправился в путь 7 октября, и спустя четыре дня вся коллекция прибыла в Ленинград. В 1949 году в память об эвакуации и в знак благодарности Эрмитаж подарил Свердловской картинной галерее 283 работы.
Материал подготовлен при поддержке застройщика «Север»
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