Жена депутата и бизнесмена требует возмещение ущерба от директора школы из-за покушения

Россиянка Светлана Хананашвили, являющаяся женой бизнесмена и бывшего депутата Михаила Хананашвили, требует возмещение морального ущерба от директора элитной частной школы «Русский Гарвард» в Москве Василисы Масловой за покушение на ее жизнь еще в 2020 году. Об этом свидетельствуют служебные документы, с которым ознакомились журналисты.
«Пострадавшая Светлана Хананашвили подала иск о возмещении материального и морального вреда к директору частной столичной школы Василисы Масловой, которую осудили за организацию покушения на нее», — передает РИА Новости. События, послужившие основанием для иска, развернулись вокруг уголовного дела, где Маслова, по версии следствия, решила «наказать» жену своего любовника [Светлану Хананашвили].
По данным следствия, директор школы предложила своему бывшему ученику — студенту Николаю Фролову организовать избиение Тот подкараулил женщину и избил ее. Этого Масловой оказалось недостаточно, и она, как полагает следствие, задумала убить соперницу, отмечают журналисты.
В ходе расследования было установлено, что Маслова и ее соучастники действовали особенно жестоко. Пострадавшая Хананашвили была спасена благодаря своевременной помощи прохожих, которые обнаружили ее и доставили в больницу. Это дело вызвало широкий общественный резонанс и стало поводом для требования жестких мер в отношении всех участников преступления. Причем сам бизнесмен и на тот момент депутат Михаил Хананашвили отрицал все связи с Масловой, которая и задумала убийство соперницы на почве ревности. В 2024 году Гагаринский суд Москвы приговорил Маслову к девяти годам колонии общего режима с ограничением свободы на 1,5 года.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.