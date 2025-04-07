Жена депутата и бизнесмена требует возмещение ущерба от директора школы из-за покушения

Выжившая после покушения подала иск о возмещении к директору школы Масловой
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К директору элитной гимназии в Москве Масловой подали иск за покушение на жизнь россиянки (архивное фото)
К директору элитной гимназии в Москве Масловой подали иск за покушение на жизнь россиянки (архивное фото) Фото:

Россиянка Светлана Хананашвили, являющаяся женой бизнесмена и бывшего депутата  Михаила Хананашвили, требует возмещение морального ущерба от директора элитной частной школы «Русский Гарвард» в Москве Василисы Масловой за покушение на ее жизнь еще в 2020 году. Об этом свидетельствуют служебные документы, с которым ознакомились журналисты.

«Пострадавшая Светлана Хананашвили подала иск о возмещении материального и морального вреда к директору частной столичной школы Василисы Масловой, которую осудили за организацию покушения на нее», — передает РИА Новости. События, послужившие основанием для иска, развернулись вокруг уголовного дела, где Маслова, по версии следствия, решила «наказать» жену своего любовника [Светлану Хананашвили].

По данным следствия, директор школы предложила своему бывшему ученику — студенту Николаю Фролову организовать избиение Тот подкараулил женщину и избил ее. Этого Масловой оказалось недостаточно, и она, как полагает следствие, задумала убить соперницу, отмечают журналисты. 

В ходе расследования было установлено, что Маслова и ее соучастники действовали особенно жестоко. Пострадавшая Хананашвили была спасена благодаря своевременной помощи прохожих, которые обнаружили ее и доставили в больницу. Это дело вызвало широкий общественный резонанс и стало поводом для требования жестких мер в отношении всех участников преступления. Причем сам бизнесмен и на тот момент депутат Михаил Хананашвили отрицал все связи с Масловой, которая и задумала убийство соперницы на почве ревности. В 2024 году Гагаринский суд Москвы приговорил Маслову к девяти годам колонии общего режима с ограничением свободы на 1,5 года.

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Россиянка Светлана Хананашвили, являющаяся женой бизнесмена и бывшего депутата  Михаила Хананашвили, требует возмещение морального ущерба от директора элитной частной школы «Русский Гарвард» в Москве Василисы Масловой за покушение на ее жизнь еще в 2020 году. Об этом свидетельствуют служебные документы, с которым ознакомились журналисты. «Пострадавшая Светлана Хананашвили подала иск о возмещении материального и морального вреда к директору частной столичной школы Василисы Масловой, которую осудили за организацию покушения на нее», — передает РИА Новости. События, послужившие основанием для иска, развернулись вокруг уголовного дела, где Маслова, по версии следствия, решила «наказать» жену своего любовника [Светлану Хананашвили]. По данным следствия, директор школы предложила своему бывшему ученику — студенту Николаю Фролову организовать избиение Тот подкараулил женщину и избил ее. Этого Масловой оказалось недостаточно, и она, как полагает следствие, задумала убить соперницу, отмечают журналисты.  В ходе расследования было установлено, что Маслова и ее соучастники действовали особенно жестоко. Пострадавшая Хананашвили была спасена благодаря своевременной помощи прохожих, которые обнаружили ее и доставили в больницу. Это дело вызвало широкий общественный резонанс и стало поводом для требования жестких мер в отношении всех участников преступления. Причем сам бизнесмен и на тот момент депутат Михаил Хананашвили отрицал все связи с Масловой, которая и задумала убийство соперницы на почве ревности. В 2024 году Гагаринский суд Москвы приговорил Маслову к девяти годам колонии общего режима с ограничением свободы на 1,5 года.
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