06 апреля 2025

Сталкеры залезли внутрь самой высокой заброшки Екатеринбурга: что внутри. Видео

Двое парней залезли на недостроенный бизнес-центр «Призма» в Екатеринбурге
© Служба новостей «URA.RU»
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Суммарно ролики с заброшки набрали 185 тысяч просмотров
Суммарно ролики с заброшки набрали 185 тысяч просмотров Фото:

Двое парней пробрались на крышу самовольно воздвигнутого бизнес-центра «Призма» (альтернативное название — «Свердловск»), который считается самым высоким долгостроем Екатеринбурга. Сталкеры опубликовали несколько видео в TikTok, суммарно ролики набрали 185 тысяч просмотров.

На кадрах видно, что внутри башни есть несколько цветных рекламных щитов, но на этажах пусто — нет ни мебели, ни мусора, только облупившаяся краска. Прямо на крыше красуется граффити: «Свердловск-44». Молодые люди забрались на ржавую металлическую конструкцию и сняли закат.

В комментариях одни пользователи удивились: «Как [удалось забраться]? Там ведь капец как охраняется...» Другие посоветовали не нарушать правила, не искать секретные пути и тайные лазы в обход охраны: «Туда никак не попасть, потому что объект находится под охраной».

Компания «ТВЦ Европейский» с привлечением средств инвесторов начала строительство «Призмы» в 2005 году. Процесс сопровождался множественными бизнес-конфликтами. В конце концов проект заморозили в 2016 году. Мэрия хочет снести с восьмого до 36 этажи и частично демонтировать первый и пятый этажи. Хорошилова, президента корпорации «АБАК», не стало в июне.

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Двое парней пробрались на крышу самовольно воздвигнутого бизнес-центра «Призма» (альтернативное название — «Свердловск»), который считается самым высоким долгостроем Екатеринбурга. Сталкеры опубликовали несколько видео в TikTok, суммарно ролики набрали 185 тысяч просмотров. На кадрах видно, что внутри башни есть несколько цветных рекламных щитов, но на этажах пусто — нет ни мебели, ни мусора, только облупившаяся краска. Прямо на крыше красуется граффити: «Свердловск-44». Молодые люди забрались на ржавую металлическую конструкцию и сняли закат. В комментариях одни пользователи удивились: «Как [удалось забраться]? Там ведь капец как охраняется...» Другие посоветовали не нарушать правила, не искать секретные пути и тайные лазы в обход охраны: «Туда никак не попасть, потому что объект находится под охраной». Компания «ТВЦ Европейский» с привлечением средств инвесторов начала строительство «Призмы» в 2005 году. Процесс сопровождался множественными бизнес-конфликтами. В конце концов проект заморозили в 2016 году. Мэрия хочет снести с восьмого до 36 этажи и частично демонтировать первый и пятый этажи. Хорошилова, президента корпорации «АБАК», не стало в июне.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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