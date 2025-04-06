Двое парней пробрались на крышу самовольно воздвигнутого бизнес-центра «Призма» (альтернативное название — «Свердловск»), который считается самым высоким долгостроем Екатеринбурга. Сталкеры опубликовали несколько видео в TikTok, суммарно ролики набрали 185 тысяч просмотров.
На кадрах видно, что внутри башни есть несколько цветных рекламных щитов, но на этажах пусто — нет ни мебели, ни мусора, только облупившаяся краска. Прямо на крыше красуется граффити: «Свердловск-44». Молодые люди забрались на ржавую металлическую конструкцию и сняли закат.
В комментариях одни пользователи удивились: «Как [удалось забраться]? Там ведь капец как охраняется...» Другие посоветовали не нарушать правила, не искать секретные пути и тайные лазы в обход охраны: «Туда никак не попасть, потому что объект находится под охраной».
Компания «ТВЦ Европейский» с привлечением средств инвесторов начала строительство «Призмы» в 2005 году. Процесс сопровождался множественными бизнес-конфликтами. В конце концов проект заморозили в 2016 году. Мэрия хочет снести с восьмого до 36 этажи и частично демонтировать первый и пятый этажи. Хорошилова, президента корпорации «АБАК», не стало в июне.
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