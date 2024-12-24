Мэр подтвердил снос самого страшного небоскреба Екатеринбурга

Судебное решение по «Призме» в Екатеринбурге вступит в силу в мае 2025 года

Бизнес-центр «Призма» начали строить в 2005 году Фото: Анна Майорова © URA.RU

Самовольно воздвигнутый бизнес-центр «Призма» (альтернативное название — «Свердловск»), который считается самым высоким и уродливым небоскребом Екатеринбурга, совершенно точно будет снесен. Об этом рассказал мэр Алексей Орлов на встрече с редакторами городских СМИ. Судебные решения по объекту вступают в силу в мае 2025 года. Крупные расходы на демонтаж лягут на собственников.

«Сумма неточная (говорилось о девятизначной). Ее необходимо еще будет определять. Потому что по проведенной экспертизе, по-моему, начиная с пятого этажа, все незаконное строительство. Это не расходы города, они должны быть тех людей, которые незаконно построили. Судебное решение вступает в законную силу, если я не ошибаюсь, в мае месяце», — объяснил Орлов.

По его словам, у объекта оказалось большое количество собственников, но все они были найдены. Сейчас нужно дождаться решения суда.

Ранее вице-мэр по строительству и транспорту Рустам Галямов, на которого Орлов возложил работу по «Призме», заявил, что обязательства по частичному демонтажу долгостроя лягут на наследников бенефициара Андрея Хорошилова (Орлов, кстати, сказал, что был знаком с ним), скончавшегося в июне 2024 года. Снести здание должны в течение 2,5 лет.

Компания «ТВЦ Европейский» с привлечением средств инвесторов начала строительство «Призмы» в 2005 году. Процесс сопровождался множественными бизнес-конфликтами. В конце концов проект заморозили в 2016 году. Мэрия хочет снести с восьмого до 36 этажи и частично демонтировать первый и пятый этажи.