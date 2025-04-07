Нелегальные мигранты, оккупировавшие хостелы и подвалы, встревожили депутатов Госдумы

Организаторы подвальных хостелов для мигрантов должны платить штраф в полмиллиона рублей за длительную регистрацию приезжих. С таким предложением выступил председатель Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в беседе с корреспондентом URA.RU.
«Хостел — это бюджетный вариант гостиницы для туристов, но не общежитие для мигрантов. Действующее законодательство позволяет трудовым мигрантам вставать на учет по месту пребывания в подобных „гостиницах“ на один год с момента получения трудового патента», — заявил Слуцкий.
По его словам, таким образом, мигранты оккупируют российские бюджетные гостиницы, хостелы и мини-отели без каких-либо туристических целей. Однако, предлагаемая депутатом мера затронет только легальные подвальные хостелы, не решив проблему подпольных «ночлежек» и незарегистрированных мигрантов.
Тем временем, проблема нелегальных хостелов, расположенных в подвалах и на чердаках жилых домов, становится все более острой для российских городов. Возмущение жителей растет из-за перегрузки коммунальных сетей и других неудобств. Эти подпольные «общежития» служат пристанищем как для легальных трудовых мигрантов, так и для нелегальных иностранцев.
Управляющие компании, нередко действуя в сговоре с нечистыми на руку дельцами, сдают в аренду подвалы, которые потом переделывают в переполненные мигрантские хостелы. Нужно ли ужесточить законодательство и усилить контроль за деятельностью таких учреждений — подробнее читайте в материале URA.RU.
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