Нелегальные мигранты, оккупировавшие хостелы и подвалы, встревожили депутатов Госдумы

Депутат Слуцкий: хостелы не должны превращаться в мигрантские общежития
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мигранты оккупируют российские бюджетные гостиницы, хостелы и мини-отели
Мигранты оккупируют российские бюджетные гостиницы, хостелы и мини-отели Фото:

Организаторы подвальных хостелов для мигрантов должны платить штраф в полмиллиона рублей за длительную регистрацию приезжих. С таким предложением выступил председатель Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в беседе с корреспондентом URA.RU.

«Хостел — это бюджетный вариант гостиницы для туристов, но не общежитие для мигрантов. Действующее законодательство позволяет трудовым мигрантам вставать на учет по месту пребывания в подобных „гостиницах“ на один год с момента получения трудового патента», — заявил Слуцкий.

По его словам, таким образом, мигранты оккупируют российские бюджетные гостиницы, хостелы и мини-отели без каких-либо туристических целей. Однако, предлагаемая депутатом мера затронет только легальные подвальные хостелы, не решив проблему подпольных «ночлежек» и незарегистрированных мигрантов.

Тем временем, проблема нелегальных хостелов, расположенных в подвалах и на чердаках жилых домов, становится все более острой для российских городов. Возмущение жителей растет из-за перегрузки коммунальных сетей и других неудобств. Эти подпольные «общежития» служат пристанищем как для легальных трудовых мигрантов, так и для нелегальных иностранцев.

Управляющие компании, нередко действуя в сговоре с нечистыми на руку дельцами, сдают в аренду подвалы, которые потом переделывают в переполненные мигрантские хостелы. Нужно ли ужесточить законодательство и усилить контроль за деятельностью таких учреждений — подробнее читайте в материале URA.RU.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Организаторы подвальных хостелов для мигрантов должны платить штраф в полмиллиона рублей за длительную регистрацию приезжих. С таким предложением выступил председатель Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в беседе с корреспондентом URA.RU. «Хостел — это бюджетный вариант гостиницы для туристов, но не общежитие для мигрантов. Действующее законодательство позволяет трудовым мигрантам вставать на учет по месту пребывания в подобных „гостиницах“ на один год с момента получения трудового патента», — заявил Слуцкий. По его словам, таким образом, мигранты оккупируют российские бюджетные гостиницы, хостелы и мини-отели без каких-либо туристических целей. Однако, предлагаемая депутатом мера затронет только легальные подвальные хостелы, не решив проблему подпольных «ночлежек» и незарегистрированных мигрантов. Тем временем, проблема нелегальных хостелов, расположенных в подвалах и на чердаках жилых домов, становится все более острой для российских городов. Возмущение жителей растет из-за перегрузки коммунальных сетей и других неудобств. Эти подпольные «общежития» служат пристанищем как для легальных трудовых мигрантов, так и для нелегальных иностранцев. Управляющие компании, нередко действуя в сговоре с нечистыми на руку дельцами, сдают в аренду подвалы, которые потом переделывают в переполненные мигрантские хостелы. Нужно ли ужесточить законодательство и усилить контроль за деятельностью таких учреждений — подробнее читайте в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...