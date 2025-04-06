Дорожники ХМАО объявили о закрытии последних автозимников

В ХМАО округе с 10 апреля закрывается движение по последним зимним автодорогам и ледовым переправам. Об этом сообщает пресс-служба управления автомобильных дорог ХМАО.
«В связи с окончанием зимнего сезона, с 6:00 часов 10 апреля 2025 года закрывается движение транспортных средств по зимней автомобильной дороге межмуниципального значения в Нижневартовском районе „п.Белорусский — с.Ларьяк“, в том числе ледовой переправе через р.Сабун», — говорится в сообщении. Движение по остальным автозимникам региона уже приостановлено.
Ранее URA.RU писало, что в этом сезоне в ХМАО уже были закрыты другие зимние маршруты, включая дорогу Белоярский-Полноват и переправу через реку Лыхма. А также дорогу «с. Былино — п. Зайцева Речка».
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