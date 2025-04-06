06 апреля 2025
05 апреля 2025

Дорожники ХМАО объявили о закрытии последних автозимников

© Служба новостей «URA.RU»
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В ХМАО закрывают последние автозимники
В ХМАО закрывают последние автозимники Фото:

В ХМАО округе с 10 апреля закрывается движение по последним зимним автодорогам и ледовым переправам. Об этом сообщает пресс-служба управления автомобильных дорог ХМАО.

«В связи с окончанием зимнего сезона, с 6:00 часов 10 апреля 2025 года закрывается движение транспортных средств по зимней автомобильной дороге межмуниципального значения в Нижневартовском районе „п.Белорусский — с.Ларьяк“, в том числе ледовой переправе через р.Сабун», — говорится в сообщении. Движение по остальным автозимникам региона уже приостановлено.

Ранее URA.RU писало, что в этом сезоне в ХМАО уже были закрыты другие зимние маршруты, включая дорогу Белоярский-Полноват и переправу через реку Лыхма. А также дорогу «с. Былино — п. Зайцева Речка».

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В ХМАО округе с 10 апреля закрывается движение по последним зимним автодорогам и ледовым переправам. Об этом сообщает пресс-служба управления автомобильных дорог ХМАО. «В связи с окончанием зимнего сезона, с 6:00 часов 10 апреля 2025 года закрывается движение транспортных средств по зимней автомобильной дороге межмуниципального значения в Нижневартовском районе „п.Белорусский — с.Ларьяк“, в том числе ледовой переправе через р.Сабун», — говорится в сообщении. Движение по остальным автозимникам региона уже приостановлено. Ранее URA.RU писало, что в этом сезоне в ХМАО уже были закрыты другие зимние маршруты, включая дорогу Белоярский-Полноват и переправу через реку Лыхма. А также дорогу «с. Былино — п. Зайцева Речка».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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