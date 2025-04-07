Священники в зоне СВО получат новый статус

Депутаты Государственной Думы предложили законопроект, который предусматривает предоставление статуса ветерана боевых действий священнослужителям, участвующим в специальной военной операции. Законопроект охватывает тех, кто проводил богослужения и религиозные обряды с участием военнослужащих и мобилизованных лиц на территориях украинского конфликта или при отражении вооруженного вторжения на территорию России.
«Предоставить статус ветерана боевых действий священнослужителям централизованных религиозных организаций и религиозных организаций, входящих в их структуру, совершавшим <...> богослужения или другие религиозные обряды и церемонии с участием военнослужащих, мобилизованных лиц и (или) лиц, пребывающих в добровольческих формированиях', — следует из соответствующего документа, размещенного на сайте опубликования законодательной деятельности.
В случае принятия законопроект позволит расширить социальные гарантии для священнослужителей, аналогично мерам поддержки, предоставляемым ветеранам боевых действий. Это включает в себя не только признание их службы, но и улучшение условий жизни через социальную поддержку и возможность получения статуса инвалида боевых действий при наличии соответствующих обстоятельств.
Расширение статуса ветеранов боевых действий уже рассматривалось Госдумой РФ в контексте военных операций в Курской области, где военнослужащим предлагалось предоставить аналогичные льготы и привилегии. Инициатива получила поддержку на уровне правительства и лично президента Владимира Путина.
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