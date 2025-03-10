Бойцам в Курской области хотят дать статус ветеранов

Госдума РФ планирует рассмотреть законопроект, который предусматривает расширение статуса ветеранов боевых действий. Согласно новой инициативе, военнослужащим, задействованным в боевых операциях в Курской области, хотят присвоить статус ветеранов. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
«Законопроект (о присвоении курским бойцам статуса ветерана — прим. URA.RU) в повестке на следующую неделю. Предварительно, на 19 марта», — сказал Володин журналистам ТАСС.
Инициатива направлена на поддержку военнослужащих, принимающих участие в операциях на территории Курской области. Предложенные изменения позволят участникам данных боевых действий получать все льготы и привилегии, предусмотренные для ветеранов боевых действий.
Инициатива о предоставлении статуса ветерана боевых действий участникам операций в Курской области уже получила поддержку на уровне правительства. Президент РФ Владимир Путин также подчеркивал важность этого шага во время прямой линии, указывая на необходимость расширения категории лиц, признанных ветеранами.
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