В Перми приостановили споры о сносе торгового центра у эспланады

В Перми приостановлено судебное разбирательство по поводу законности реконструкции торгового центра по улице Ленина, 66а у «Айсберга». Поводом стало назначение судебных экспертиз. О них ходатайствовал истец — администрация Ленинского района города, которая требует снести спорный объект.
«Стоимость строительно-технической экспертизы ориентировочно составляет 166,7 тысяч рублей. Примерный срок ее производства — второй квартал 2025 года. Расходы на ее проведение возложены на ответчика — ООО „Траст-центр“. Стоимость пожарно-технической экспертизы составит 156 тысяч рублей (включая НДС — 31,2 тысячи рублей). Ее проведение оплатит истец», — сказано в определении Арбитражного суда Пермского края.
По мнению администрации района, ТЦ мог быть незаконно реконструирован. Поскольку собственник не получал разрешения на это и на последующий ввод объекта в эксплуатацию. Ответчик данную информацию опровергает.
Ранее URA.RU сообщало о том, что в Перми проведут экспертизу по делу о сносе магазина спортивных товаров. «А.В.Т.-Спорт» на шоссе Космонавтов, 186, администрация Индустриального района Перми просит признать самовольной постройкой и снести.
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