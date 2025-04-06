06 апреля 2025

В Перми приостановили споры о сносе торгового центра у эспланады

© Служба новостей «URA.RU»
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Поводом стало назначение судебных экспертиз
Поводом стало назначение судебных экспертиз Фото:

В Перми приостановлено судебное разбирательство по поводу законности реконструкции торгового центра по улице Ленина, 66а у «Айсберга». Поводом стало назначение судебных экспертиз. О них ходатайствовал истец — администрация Ленинского района города, которая требует снести спорный объект. 

«Стоимость строительно-технической экспертизы ориентировочно составляет 166,7 тысяч рублей. Примерный срок ее производства — второй квартал 2025 года. Расходы на ее проведение возложены на ответчика — ООО „Траст-центр“. Стоимость пожарно-технической экспертизы составит 156 тысяч рублей (включая НДС — 31,2 тысячи рублей). Ее проведение оплатит истец», — сказано в определении Арбитражного суда Пермского края.

По мнению администрации района, ТЦ мог быть незаконно реконструирован. Поскольку  собственник не получал разрешения на это и на последующий ввод объекта в эксплуатацию. Ответчик данную информацию опровергает.

Ранее URA.RU сообщало о том, что в Перми проведут экспертизу по делу о сносе магазина спортивных товаров. «А.В.Т.-Спорт» на шоссе Космонавтов, 186, администрация Индустриального района Перми просит признать самовольной постройкой и снести.

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В Перми приостановлено судебное разбирательство по поводу законности реконструкции торгового центра по улице Ленина, 66а у «Айсберга». Поводом стало назначение судебных экспертиз. О них ходатайствовал истец — администрация Ленинского района города, которая требует снести спорный объект.  «Стоимость строительно-технической экспертизы ориентировочно составляет 166,7 тысяч рублей. Примерный срок ее производства — второй квартал 2025 года. Расходы на ее проведение возложены на ответчика — ООО „Траст-центр“. Стоимость пожарно-технической экспертизы составит 156 тысяч рублей (включая НДС — 31,2 тысячи рублей). Ее проведение оплатит истец», — сказано в определении Арбитражного суда Пермского края. По мнению администрации района, ТЦ мог быть незаконно реконструирован. Поскольку  собственник не получал разрешения на это и на последующий ввод объекта в эксплуатацию. Ответчик данную информацию опровергает. Ранее URA.RU сообщало о том, что в Перми проведут экспертизу по делу о сносе магазина спортивных товаров. «А.В.Т.-Спорт» на шоссе Космонавтов, 186, администрация Индустриального района Перми просит признать самовольной постройкой и снести.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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