06 апреля 2025

«Нанес 55 ножевых»: челябинца осудили за убийство собутыльника

Челябинец убил собутыльника, нанеся не менее 55 ударов ножом
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Челябинец зарезал собутыльника
Челябинец зарезал собутыльника Фото:

Каслинский горсуд Челябинской области отправил в колонию местного жителя, зарезавшего собутыльника. Ему назначено 10 лет лишения свободы, сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.

«Суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 37-летнего мужчины. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство). С учетом позиции гособвинителя назначил виновному наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры области.

Инцидент произошел в августе 2024 года. Между собутыльниками произошел конфликт. В результате один из них схватился за нож и нанес оппоненту не менее 55 ударов ножом. От полученных травм мужчина скончался.

После задержания челябинец отрицал вину в случившемся. Он предположил, что преступление совершил другой человек. Но в суде после предоставления доказательств стороны обвинения сознался в содеянном.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Каслинский горсуд Челябинской области отправил в колонию местного жителя, зарезавшего собутыльника. Ему назначено 10 лет лишения свободы, сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. «Суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 37-летнего мужчины. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство). С учетом позиции гособвинителя назначил виновному наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры области. Инцидент произошел в августе 2024 года. Между собутыльниками произошел конфликт. В результате один из них схватился за нож и нанес оппоненту не менее 55 ударов ножом. От полученных травм мужчина скончался. После задержания челябинец отрицал вину в случившемся. Он предположил, что преступление совершил другой человек. Но в суде после предоставления доказательств стороны обвинения сознался в содеянном.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...