«Нанес 55 ножевых»: челябинца осудили за убийство собутыльника

Каслинский горсуд Челябинской области отправил в колонию местного жителя, зарезавшего собутыльника. Ему назначено 10 лет лишения свободы, сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.
«Суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 37-летнего мужчины. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство). С учетом позиции гособвинителя назначил виновному наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры области.
Инцидент произошел в августе 2024 года. Между собутыльниками произошел конфликт. В результате один из них схватился за нож и нанес оппоненту не менее 55 ударов ножом. От полученных травм мужчина скончался.
После задержания челябинец отрицал вину в случившемся. Он предположил, что преступление совершил другой человек. Но в суде после предоставления доказательств стороны обвинения сознался в содеянном.
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