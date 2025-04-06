Экс-чиновница мэрии Сургута получила новое назначение

Новым директором МКУ «Наш город» в Сургуте назначена Инга Шалкевич. Ранее она занимала руководящие должности в мэрии города. Об этом сообщает пресс-служба администрации.
«Инга Валерьевна Шалкевич с 7 апреля 2025 года назначена на должность директора муниципального казённого учреждения „Наш город“», — сообщили в пресс-службе. «Наш город» занимается организацией работы с населением, взаимодействием с ТОСами и координирует народные дружины.
С 1996 по 2001 годы она работала заместителем директора МП «Наше время» и директором реабилитационного центра «Зазеркалье». С 2001 года трудилась в департаменте культуры, молодежной политики и спорта Сургута, с 2008 по 2016 год возглавляла комитет молодежной политики. В последние годы, с 2017 по 2025 год, Шалкевич занимала должность замдиректора в МБУ «Вариант».
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