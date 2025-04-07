Путин напомнил о желании Запада принизить роль СССР в победе над фашизмом

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В Москве собрались координаторы «Бессмертного полка» за рубежом
В Москве собрались координаторы «Бессмертного полка» за рубежом Фото:
новость из сюжета
Россия празднует 80-летие со дня победы в Великой Отечественной войне

Во многих западных странах предпринимаются попытки пересмотреть итоги Второй мировой войны, исказив при этом роль СССР в победе над фашизмом. Об этом заявил президент России Владимир Путин в обращении к участникам форума «Память победителей. 80 лет победы в Великой Отечественной войне».

Форум объединяет представителей общественных, поисковых, волонтерских организаций и координаторов акции «Бессмертный полк» из российских и зарубежных городов. В своем обращении к его участникам Путин отметил, что сотни тысяч людей во всем мире берегут «память о самой жестокой войне XX столетия». «Такая ... верность правде приобретает особое значение... Во многих государствах целенаправленно поощряются нацизм и русофобия, предпринимаются попытки пересмотреть итоги Второй мировой войны, исказить роль нашей страны в Великой Победе», — отметил президент России. Обращение опубликовано на сайте Кремля.

Торжественное открытие форума состоялось в Музее Победы. Его основные участники — координаторы «Бессмертного полка России» за рубежом, более 200 человек из 50 стран Европы, Азии, Африки и Америки.

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Во многих западных странах предпринимаются попытки пересмотреть итоги Второй мировой войны, исказив при этом роль СССР в победе над фашизмом. Об этом заявил президент России Владимир Путин в обращении к участникам форума «Память победителей. 80 лет победы в Великой Отечественной войне». Форум объединяет представителей общественных, поисковых, волонтерских организаций и координаторов акции «Бессмертный полк» из российских и зарубежных городов. В своем обращении к его участникам Путин отметил, что сотни тысяч людей во всем мире берегут «память о самой жестокой войне XX столетия». «Такая ... верность правде приобретает особое значение... Во многих государствах целенаправленно поощряются нацизм и русофобия, предпринимаются попытки пересмотреть итоги Второй мировой войны, исказить роль нашей страны в Великой Победе», — отметил президент России. Обращение опубликовано на сайте Кремля. Торжественное открытие форума состоялось в Музее Победы. Его основные участники — координаторы «Бессмертного полка России» за рубежом, более 200 человек из 50 стран Европы, Азии, Африки и Америки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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