Путин напомнил о желании Запада принизить роль СССР в победе над фашизмом

Во многих западных странах предпринимаются попытки пересмотреть итоги Второй мировой войны, исказив при этом роль СССР в победе над фашизмом. Об этом заявил президент России Владимир Путин в обращении к участникам форума «Память победителей. 80 лет победы в Великой Отечественной войне».
Форум объединяет представителей общественных, поисковых, волонтерских организаций и координаторов акции «Бессмертный полк» из российских и зарубежных городов. В своем обращении к его участникам Путин отметил, что сотни тысяч людей во всем мире берегут «память о самой жестокой войне XX столетия». «Такая ... верность правде приобретает особое значение... Во многих государствах целенаправленно поощряются нацизм и русофобия, предпринимаются попытки пересмотреть итоги Второй мировой войны, исказить роль нашей страны в Великой Победе», — отметил президент России. Обращение опубликовано на сайте Кремля.
Торжественное открытие форума состоялось в Музее Победы. Его основные участники — координаторы «Бессмертного полка России» за рубежом, более 200 человек из 50 стран Европы, Азии, Африки и Америки.
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