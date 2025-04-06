06 апреля 2025

Крупнейший пермский завод по производству бетона резко сократил прибыль

© Служба новостей «URA.RU»
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Пермский завод по производству бетона в три раза сократил прибыль
Пермский завод по производству бетона в три раза сократил прибыль Фото:

АО «Пермтрансжелезобетон» Пермского края сократило прибыль более чем в три раза. Об этом сообщается в финансовой отчетности компании за 2024 год. 

«Акционерное общество „Пермтрансжелезобетон“, отчет о финансовых результатах за 2024 год. Выручка — 9,9 млрд рублей, прибыль — 165 млн рублей», — сообщается в сервисе раскрытия информации СБИС. В 2023 году чистая прибыль компании составила более 511 млн рублей.

«Пермтрансжелезобетон» — ведущий завод по производству бетона в Пермском крае. На рынке первичной оптовой реализации газобетонных блоков занимает первое место. Выпускает более ста видов готовых железобетонных изделий. Продукция предприятия используется при строительстве нового Чусовского моста в Перми и укрепления набережной в Усть-Качке.

Ранее URA.RU сообщало, что градообразующий завод в Пермском крае увеличил убыток в пять раз. АО «Александровский машиностроительный завод» 2024 году показал убыток в 574,6 млн рублей. 

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АО «Пермтрансжелезобетон» Пермского края сократило прибыль более чем в три раза. Об этом сообщается в финансовой отчетности компании за 2024 год.  «Акционерное общество „Пермтрансжелезобетон“, отчет о финансовых результатах за 2024 год. Выручка — 9,9 млрд рублей, прибыль — 165 млн рублей», — сообщается в сервисе раскрытия информации СБИС. В 2023 году чистая прибыль компании составила более 511 млн рублей. «Пермтрансжелезобетон» — ведущий завод по производству бетона в Пермском крае. На рынке первичной оптовой реализации газобетонных блоков занимает первое место. Выпускает более ста видов готовых железобетонных изделий. Продукция предприятия используется при строительстве нового Чусовского моста в Перми и укрепления набережной в Усть-Качке. Ранее URA.RU сообщало, что градообразующий завод в Пермском крае увеличил убыток в пять раз. АО «Александровский машиностроительный завод» 2024 году показал убыток в 574,6 млн рублей. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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