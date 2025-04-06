Крупнейший пермский завод по производству бетона резко сократил прибыль

АО «Пермтрансжелезобетон» Пермского края сократило прибыль более чем в три раза. Об этом сообщается в финансовой отчетности компании за 2024 год.
«Акционерное общество „Пермтрансжелезобетон“, отчет о финансовых результатах за 2024 год. Выручка — 9,9 млрд рублей, прибыль — 165 млн рублей», — сообщается в сервисе раскрытия информации СБИС. В 2023 году чистая прибыль компании составила более 511 млн рублей.
«Пермтрансжелезобетон» — ведущий завод по производству бетона в Пермском крае. На рынке первичной оптовой реализации газобетонных блоков занимает первое место. Выпускает более ста видов готовых железобетонных изделий. Продукция предприятия используется при строительстве нового Чусовского моста в Перми и укрепления набережной в Усть-Качке.
Ранее URA.RU сообщало, что градообразующий завод в Пермском крае увеличил убыток в пять раз. АО «Александровский машиностроительный завод» 2024 году показал убыток в 574,6 млн рублей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!