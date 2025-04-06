В Пермском крае полиция начала проверку после появившихся в Сети сообщений с намерением устроить теракт в школе №75 в Чусовом. Сообщения были опубликованы в школьном чате в минувшую пятницу, 4 апреля.
«4 апреля в отдел МВД России „Чусовской“ поступило сообщение о якобы готовящемся преступлении. В настоящее время по данному факту проводится проверка», — пояснили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю. Скрины сообщений из школьного чата опубликованы в соцсети «ВКонтакте». Один из участников чата пригрозил устроить в школе «самый гробовой теракт». Он также опубликовал день и время совершения теракта: понедельник, 14:20 часов.
«Всем привет, школьники. Хочу вам сообщить, что в понедельник я устрою теракт в вашей школе и отомщу всем учителям. Я подъеду к 14:20 и будет самый гробовой теракт в Пермском крае», — сказано в опубликованном в соцсети сообщении. Авторы сообщества, в котором опубликованы скрины угроз, отметили, что обратились в полицию. Родители учащихся в комментариях написали, что обеспокоены за судьбу своих детей и призвали полицию разобраться с автором анонимных угроз. Некоторые учащиеся, по словам жителей Чусового, сейчас опасаются приходить в школу.
URA.RU также направило запросы в министерство территориальной безопасности Пермского края и администрацию Чусовского городского округа. На момент публикации новости ответы в распоряжение редакции не поступили.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!