06 апреля 2025
05 апреля 2025

Полиция ХМАО разбирается в ЧП с избиением жителя толпой подростков

Жительница Нижневартовска обвинила толпу подростков в жестоком избиении дяди
© Служба новостей «URA.RU»
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Жительница Нижневартовска заявила, что ее дядю избила толпа подростков с битой
Жительница Нижневартовска заявила, что ее дядю избила толпа подростков с битой Фото:

Жительница Нижневартовска в соцсетях обвинила группу подростков в том, что они жестоко избили ее дядю около подъезда. Полиция разбирается в инциденте, сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.

«Жестоко избили человека. Сначала вломились в квартиру, как к себе. Позже, около подъезда, поймали моего дядю и битой по голове огрели. Он отключился, очнулся, когда его уже эти малолетки допинывали. Когда мы выбежали, они разбежались», — написала подписчица в telegram-канале «Типичный краб. Нижневартовск».

В полицию пострадавшие не обращались. Силовики организовали проверку после публикации в социальных сетях.

«В рамках данной проверки будут установлены обстоятельства произошедшего. По итогам проведенной работы будет принято соответствующее процессуальное решение в строгом соответствии с законом», — сообщили агентству в пресс-службе полиции.

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Жительница Нижневартовска в соцсетях обвинила группу подростков в том, что они жестоко избили ее дядю около подъезда. Полиция разбирается в инциденте, сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. «Жестоко избили человека. Сначала вломились в квартиру, как к себе. Позже, около подъезда, поймали моего дядю и битой по голове огрели. Он отключился, очнулся, когда его уже эти малолетки допинывали. Когда мы выбежали, они разбежались», — написала подписчица в telegram-канале «Типичный краб. Нижневартовск». В полицию пострадавшие не обращались. Силовики организовали проверку после публикации в социальных сетях. «В рамках данной проверки будут установлены обстоятельства произошедшего. По итогам проведенной работы будет принято соответствующее процессуальное решение в строгом соответствии с законом», — сообщили агентству в пресс-службе полиции.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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