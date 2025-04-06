Полиция ХМАО разбирается в ЧП с избиением жителя толпой подростков

Жительница Нижневартовска в соцсетях обвинила группу подростков в том, что они жестоко избили ее дядю около подъезда. Полиция разбирается в инциденте, сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.
«Жестоко избили человека. Сначала вломились в квартиру, как к себе. Позже, около подъезда, поймали моего дядю и битой по голове огрели. Он отключился, очнулся, когда его уже эти малолетки допинывали. Когда мы выбежали, они разбежались», — написала подписчица в telegram-канале «Типичный краб. Нижневартовск».
В полицию пострадавшие не обращались. Силовики организовали проверку после публикации в социальных сетях.
«В рамках данной проверки будут установлены обстоятельства произошедшего. По итогам проведенной работы будет принято соответствующее процессуальное решение в строгом соответствии с законом», — сообщили агентству в пресс-службе полиции.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!