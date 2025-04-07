Владельцы стоянок в Кургане взмолились об отправке машин алкашей на СВО

В Курганской области более чем 300 машин нарушителей хранятся на штрафных стоянках. При этом прибывают новые, которые негде ставить. Полиция, суды и приставы массово конфискуют автомобили нарушителей, но продажа их с торгов буксует. URA.RU разбиралось в причинах происходящего.
«Машины постоянно прибывают. На днях УМВД заявило о 20 изъятых машинах. Но куда их ставить? Прежние изъятые и переданные государству стоят на штрафстоянках. При этом в других регионах такие машины массово отправляются на фронт, где они сейчас жизненно необходимы. Мы не знаем, кого надо умолять, чтобы нас избавили от завалов. Ведь прибывающие новые машины мы не имеем права не принять — у нас соответствующие обязательства перед силовыми ведомствами», — переживают владельцы стоянок. Они акцентируют, что машины после конфискации стоят месяцами.
При этом владельцы стоянок несут материальную ответственность за автомобили. А на них периодически заглядываются воришки, которые норовят поживиться. Источники близкие к силовикам подтвердили, что машины активно изымают у пьяниц, браконьеров и других нарушителей. Из 300 по 150-ти есть решения о конфискации в пользу государства. Процедура такова, что после решения суда о конфискации автомобиля, материалы поступают к судебным приставам.
В УФССП по Курганской области на запрос URA.RU ответили, что в 2024 году находилось 962 исполнительных производства о конфискации имущества различных категорий. Реализацией имущества, в том числе и автомобилей, занимается Росимущество. В Росимуществе по Челябинской и Курганской областям URA.RU направили ответ, где говорится, что проблем с реализацией нет. При этом о количествн изъятых машин, и почему они не реализованы, ответ не получен. «Но уже после запросов URA.RU стоянки начали освобождаться. 24 машины поехали на СВО. Спасибо», — резюмировали владельцы стоянок.
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