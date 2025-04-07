Элитное жилье для избранных: в Ленинском районе построят новый клубный дом с парковкой. Фото

Клубный дом с парковкой в Челябинске построят к концу 2025 года
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клубный дом с одним подъездом будет 15-этажным
Клубный дом с одним подъездом будет 15-этажным Фото:

В Ленинском районе Челябинска на пересечении улиц Дзержинского и Копейской построят 15-этажный клубный дом. Объект застройщик «Каскад» возведет к четвертому кварталу 2025 года, сообщается на сайте о недвижимости.

«В Ленинском районе на пересечении улиц Дзержинского и Копейской застройщик „Каскад“ возведет клубный дом „Клуб 65“. Его планируется построить к четвертому кварталу 2025 года», — сообщается на сайте единой информационной системы жилищного строительства.

Как сообщается на сайте, дом будет построен из монолитного кирпича, его возведут на 65 квартир. Общая жилая площадь здания — более четырех тысяч квадратных метров. Квартиры будут свободной планировки. Высота потолков достигнет более трех метров. В доме будет два пассажирских лифта и один подъезд. Также предусмотрено сорок мест для парковки автомобилей.

Клубный дом высотой 15 этажей построят к концу 2025 года
Клубный дом высотой 15 этажей построят к концу 2025 года
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Ленинском районе Челябинска на пересечении улиц Дзержинского и Копейской построят 15-этажный клубный дом. Объект застройщик «Каскад» возведет к четвертому кварталу 2025 года, сообщается на сайте о недвижимости. «В Ленинском районе на пересечении улиц Дзержинского и Копейской застройщик „Каскад“ возведет клубный дом „Клуб 65“. Его планируется построить к четвертому кварталу 2025 года», — сообщается на сайте единой информационной системы жилищного строительства. Как сообщается на сайте, дом будет построен из монолитного кирпича, его возведут на 65 квартир. Общая жилая площадь здания — более четырех тысяч квадратных метров. Квартиры будут свободной планировки. Высота потолков достигнет более трех метров. В доме будет два пассажирских лифта и один подъезд. Также предусмотрено сорок мест для парковки автомобилей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...