В Ленинском районе Челябинска на пересечении улиц Дзержинского и Копейской построят 15-этажный клубный дом. Объект застройщик «Каскад» возведет к четвертому кварталу 2025 года, сообщается на сайте о недвижимости.
«В Ленинском районе на пересечении улиц Дзержинского и Копейской застройщик „Каскад“ возведет клубный дом „Клуб 65“. Его планируется построить к четвертому кварталу 2025 года», — сообщается на сайте единой информационной системы жилищного строительства.
Как сообщается на сайте, дом будет построен из монолитного кирпича, его возведут на 65 квартир. Общая жилая площадь здания — более четырех тысяч квадратных метров. Квартиры будут свободной планировки. Высота потолков достигнет более трех метров. В доме будет два пассажирских лифта и один подъезд. Также предусмотрено сорок мест для парковки автомобилей.
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