Как строили несостоявшийся первый советский небоскреб, который стал главным госпиталем в Свердловске

В годы войны главный госпиталь Свердловска находился в Доме промышленности
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Дом промышленности стал местом, где раненых солдат ставили на ноги
Дом промышленности стал местом, где раненых солдат ставили на ноги Фото:
новость из сюжета
Россия празднует 80-летие со дня победы в Великой Отечественной войне

Здание, расположенное между улиц Мамина-Сибиряка, Малышева, Луначарского и проспектом Ленина, многие екатеринбуржцы называют между собой «Пентагон» — за схожесть с Министерством обороны США. Но десятки лет назад строительство Дома промышленности было вызовом для советских архитекторов, а в 1940-е — местом спасения искалеченных солдат. В рамках проекта к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне URA.RU совместно с застройщиком «Север» рассказывает, как рос амбициозный проект СССР, а в военные годы он стал главным эвакогоспиталем Свердловска.

Центральный штаб уральской промышленности

Во второй половине 1920-х годов в крупных городах Советского Союза начинают возводить Дома промышленности, которые символизируют индустриальный рост страны. Не стал исключением и Свердловск, где за дело взялись с большим энтузиазмом: строители решили возвести самое большое здание Урала, настоящий 140-метровый небоскреб (по меркам того времени) с причалом для дирижаблей и 34-мя этажами.

По масштабам Дом промышленности и торговли в Свердловске мог сравниться только с «Наркомземом» в Москве или «Госпромом» в Харькове. Под одной крышей должны были уместиться «Уралзолото», «Леспромтрест», «Уралтекстиль», «Уралплатина», «Уралпромстрой» и другие тресты народного хозяйства.

Так выглядел эскиз проекта
Так выглядел эскиз проекта
Фото:

В 1927 году проводят закрытый конкурс на лучший проект, до финала доходит шесть эскизов, а победителем признают Григория Симонова, Александра Гегелло и Давида Кричевского. Они придумали здание в стиле конструктивизма с радиоантеннами, но проекту хода не дадут, назвав его «бумажной архитектурой».

Спустя три года конкурс проводят повторно, в нем побеждают Кирилл Афанасьев, Яков Корнфельд и Игнатий Милинис, но их задумку тоже признают непрактичной. По итогу Дом промышленности построят по проекту Даниила Фридмана, Глеба Глущенко и Петра Пастернака.

После того как план архитекторов одобрили, эскизы все равно переделывали дважды. В результате получилось П-образное здание с автономно стоящей башней. Объект планировали сделать трехсекционным: первая секция — в один и два этажа для выставки и зала собраний, вторая секция — семиэтажное здание для трестов и Госбанка, третья — с 15-ю этажами для проектных контор.

Периметр всего объекта составлял один километр, а общий объем — 500 тысяч квадратных метров, что в полтора раза больше харьковского Дома промышленности. Одновременно внутри могли находиться 12 тысяч сотрудников, перевозить их должны были 24 лифта и четыре вертикальных конвейера, все это прохожие видели бы с улицы.

Этапы строительства

Возведение здания разделилось на несколько этапов. Первый стартовал в 1931–1932 годах: строители взялись за три блока со стороны улицы Мамина-Сибиряка, но отделку завершили к 1937 году. Виной всему — ликвидация Уральской области, из-за чего властям становится не нужен амбициозный проект, финансирование сокращают, стройка замедляется и растягивается на десятки лет.

Стройка началась в 30-е годы
Стройка началась в 30-е годы
Фото:

Во время первого этапа идет и строительство башни для проектных институтов: на возвышении планировали установить прожекторы. Но в 1935 году, когда возвели четыре этажа, случился крупный пожар, и верхушка башни сгорела. После этого стройку заморозили и возобновили лишь в 70-х годах, но здание стало ниже.

Второй этап строительства длился с 1949 по 1962 год, в этот период возводили административно-производственный корпус на Малышева, 61. Стоит отметить, что на этом этапе проект поменялся: вместо панорамных окон начинают делать узкие проемы — они меньше запланированных в два раза. Третий этап (1962 год) — строительство корпуса на Луначарского, 134, четвертый (1967-1968 годы) — корпус на Луначарского, 136, пятый (1931-1970 годы) — корпус (она же в прошлом башня) на Луначарского, 134б.

Особое внимание уделяется внешнему облику Дома: фасад облицовывают серым и синим гранитом. Внутри появилась художественная мозаика, на всех этажах над створками лифтов — барельефы или панно на тему труда, на седьмом этаже — рельефы про спорт (своего рода агитационные плакаты), капители в коридорах и статуя Владимира Ленина. Кабинеты директора и главного инженера украшали деревом, лепниной, портретами Иосифа Сталина и Серго Орджоникидзе в медальонах.

Что касается наполнения, то здание оборудовали по последнему слову техники. В Доме промышленности находились собственные подстанции, телефонная станция, почтовая и телефонная связь, пожарная и звонковая сигнализация, радиофикация. Была своя коротковолновая телефонная станция, с помощью которой оперативно связывались с Москвой или уральскими предприятиями и стройками.

Главный эвакгоспиталь Свердловска

В годы Великой Отечественной войны Дом промышленности частично перепрофилировался. С 1941 по январь 1945 года в здании со стороны Мамина-Сибиряка, 145, на седьмом этаже располагался самый крупный госпиталь Свердловска на 1600 коек. Его эвакуировали из поселка Кабанье Ворошиловградской области (Украина). Чтобы в здании сохранялось тепло, персонал закрывал панорамные окна.

В здании работали медицинские специалисты разных направлений
В здании работали медицинские специалисты разных направлений
Фото:

Военный госпиталь № 414 был лучшим в хирургии, особенно пластической. Фактически врачи дарили раненым солдатам новые лица, а технология была настолько уникальной и успешной, что ее переняли медики всего Советского Союза. Также в госпитале были терапевтический, травматологический, полостной, глазной, ушной и урологический профили. Консультантами являлись выдающиеся врачи, профессора, хирургами были преимущественно женщины.

В учреждении оказывали помощь наиболее тяжелым пациентам: тем, кому требовалась долгая реабилитация. Медики проводили с военными лечебную гимнастику, помогали писать письма родным, читали им газеты, а некоторых обучали новым специальностям, чтобы те, кто не сможет вернуться на фронт, смогли найти себе работу. Кроме этого, в Доме располагался наркомат металлургической промышленности, радиозавод из Киева, который после войны остался и получил новое название — Свердловский радиозавод №626.

После войны в здании расположатся управления Свердловского совнархоза, Центральная научно-техническая библиотека и другие учреждения. Сейчас в Доме промышленности можно найти Управление капитального строительства Свердловской области, НПО автоматики им. Н. А. Семихатова, «Уралчермет», различные компании, магазины, заведения и студии. Претерпев множество изменений, Дом промышленности остается уникальным для Екатеринбурга зданием и признан объектом культурного наследия федерального значения.

Материал подготовлен при поддержке застройщика «Север»

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Здание, расположенное между улиц Мамина-Сибиряка, Малышева, Луначарского и проспектом Ленина, многие екатеринбуржцы называют между собой «Пентагон» — за схожесть с Министерством обороны США. Но десятки лет назад строительство Дома промышленности было вызовом для советских архитекторов, а в 1940-е — местом спасения искалеченных солдат. В рамках проекта к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне URA.RU совместно с застройщиком «Север» рассказывает, как рос амбициозный проект СССР, а в военные годы он стал главным эвакогоспиталем Свердловска. Центральный штаб уральской промышленности Во второй половине 1920-х годов в крупных городах Советского Союза начинают возводить Дома промышленности, которые символизируют индустриальный рост страны. Не стал исключением и Свердловск, где за дело взялись с большим энтузиазмом: строители решили возвести самое большое здание Урала, настоящий 140-метровый небоскреб (по меркам того времени) с причалом для дирижаблей и 34-мя этажами. По масштабам Дом промышленности и торговли в Свердловске мог сравниться только с «Наркомземом» в Москве или «Госпромом» в Харькове. Под одной крышей должны были уместиться «Уралзолото», «Леспромтрест», «Уралтекстиль», «Уралплатина», «Уралпромстрой» и другие тресты народного хозяйства. В 1927 году проводят закрытый конкурс на лучший проект, до финала доходит шесть эскизов, а победителем признают Григория Симонова, Александра Гегелло и Давида Кричевского. Они придумали здание в стиле конструктивизма с радиоантеннами, но проекту хода не дадут, назвав его «бумажной архитектурой». Спустя три года конкурс проводят повторно, в нем побеждают Кирилл Афанасьев, Яков Корнфельд и Игнатий Милинис, но их задумку тоже признают непрактичной. По итогу Дом промышленности построят по проекту Даниила Фридмана, Глеба Глущенко и Петра Пастернака. После того как план архитекторов одобрили, эскизы все равно переделывали дважды. В результате получилось П-образное здание с автономно стоящей башней. Объект планировали сделать трехсекционным: первая секция — в один и два этажа для выставки и зала собраний, вторая секция — семиэтажное здание для трестов и Госбанка, третья — с 15-ю этажами для проектных контор. Периметр всего объекта составлял один километр, а общий объем — 500 тысяч квадратных метров, что в полтора раза больше харьковского Дома промышленности. Одновременно внутри могли находиться 12 тысяч сотрудников, перевозить их должны были 24 лифта и четыре вертикальных конвейера, все это прохожие видели бы с улицы. Этапы строительства Возведение здания разделилось на несколько этапов. Первый стартовал в 1931–1932 годах: строители взялись за три блока со стороны улицы Мамина-Сибиряка, но отделку завершили к 1937 году. Виной всему — ликвидация Уральской области, из-за чего властям становится не нужен амбициозный проект, финансирование сокращают, стройка замедляется и растягивается на десятки лет. Во время первого этапа идет и строительство башни для проектных институтов: на возвышении планировали установить прожекторы. Но в 1935 году, когда возвели четыре этажа, случился крупный пожар, и верхушка башни сгорела. После этого стройку заморозили и возобновили лишь в 70-х годах, но здание стало ниже. Второй этап строительства длился с 1949 по 1962 год, в этот период возводили административно-производственный корпус на Малышева, 61. Стоит отметить, что на этом этапе проект поменялся: вместо панорамных окон начинают делать узкие проемы — они меньше запланированных в два раза. Третий этап (1962 год) — строительство корпуса на Луначарского, 134, четвертый (1967-1968 годы) — корпус на Луначарского, 136, пятый (1931-1970 годы) — корпус (она же в прошлом башня) на Луначарского, 134б. Что касается наполнения, то здание оборудовали по последнему слову техники. В Доме промышленности находились собственные подстанции, телефонная станция, почтовая и телефонная связь, пожарная и звонковая сигнализация, радиофикация. Была своя коротковолновая телефонная станция, с помощью которой оперативно связывались с Москвой или уральскими предприятиями и стройками. Главный эвакгоспиталь Свердловска В годы Великой Отечественной войны Дом промышленности частично перепрофилировался. С 1941 по январь 1945 года в здании со стороны Мамина-Сибиряка, 145, на седьмом этаже располагался самый крупный госпиталь Свердловска на 1600 коек. Его эвакуировали из поселка Кабанье Ворошиловградской области (Украина). Чтобы в здании сохранялось тепло, персонал закрывал панорамные окна. Военный госпиталь № 414 был лучшим в хирургии, особенно пластической. Фактически врачи дарили раненым солдатам новые лица, а технология была настолько уникальной и успешной, что ее переняли медики всего Советского Союза. Также в госпитале были терапевтический, травматологический, полостной, глазной, ушной и урологический профили. Консультантами являлись выдающиеся врачи, профессора, хирургами были преимущественно женщины. В учреждении оказывали помощь наиболее тяжелым пациентам: тем, кому требовалась долгая реабилитация. Медики проводили с военными лечебную гимнастику, помогали писать письма родным, читали им газеты, а некоторых обучали новым специальностям, чтобы те, кто не сможет вернуться на фронт, смогли найти себе работу. Кроме этого, в Доме располагался наркомат металлургической промышленности, радиозавод из Киева, который после войны остался и получил новое название — Свердловский радиозавод №626. После войны в здании расположатся управления Свердловского совнархоза, Центральная научно-техническая библиотека и другие учреждения. Сейчас в Доме промышленности можно найти Управление капитального строительства Свердловской области, НПО автоматики им. Н. А. Семихатова, «Уралчермет», различные компании, магазины, заведения и студии. Претерпев множество изменений, Дом промышленности остается уникальным для Екатеринбурга зданием и признан объектом культурного наследия федерального значения. Материал подготовлен при поддержке застройщика «Север»
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