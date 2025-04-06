06 апреля 2025

Тюменцев начали наказывать за посещение лесов и разведение костров

В Тюменской области наказали трех нарушителей противопожарного режима
© Служба новостей «URA.RU»
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На время действия режима запрещено посещать леса, разжигать костры и жечь траву
На время действия режима запрещено посещать леса, разжигать костры и жечь траву Фото:

В Тюменской области наказали трех нарушителей особого противопожарного режима. Об этом заявили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону. На время действия режима запрещено посещать леса, разжигать костры и жечь траву.

«Трое нарушителей особого противопожарного режима привлечены к административной ответственности. 450 патрульно-контрольных групп, в числе которых сотрудники МЧС России, полиции, Росгвардии провели 314 профилактических мероприятий в населенных пунктах, садоводческих обществах и местах массового отдыха людей», — заявили в пресс-службе.

Отмечается, что ландшафтные пожары чаще всего возникают из-за неосторожного обращения с огнем или детской шалости. За выходные в регионе зафиксировали девять возгораний. За нарушение требований жителям грозят штрафы от 10 тысяч рублей. Особый противопожарный режим действует с 5 апреля.

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В Тюменской области наказали трех нарушителей особого противопожарного режима. Об этом заявили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону. На время действия режима запрещено посещать леса, разжигать костры и жечь траву. «Трое нарушителей особого противопожарного режима привлечены к административной ответственности. 450 патрульно-контрольных групп, в числе которых сотрудники МЧС России, полиции, Росгвардии провели 314 профилактических мероприятий в населенных пунктах, садоводческих обществах и местах массового отдыха людей», — заявили в пресс-службе. Отмечается, что ландшафтные пожары чаще всего возникают из-за неосторожного обращения с огнем или детской шалости. За выходные в регионе зафиксировали девять возгораний. За нарушение требований жителям грозят штрафы от 10 тысяч рублей. Особый противопожарный режим действует с 5 апреля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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