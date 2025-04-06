Тюменцев начали наказывать за посещение лесов и разведение костров

В Тюменской области наказали трех нарушителей особого противопожарного режима. Об этом заявили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону. На время действия режима запрещено посещать леса, разжигать костры и жечь траву.
«Трое нарушителей особого противопожарного режима привлечены к административной ответственности. 450 патрульно-контрольных групп, в числе которых сотрудники МЧС России, полиции, Росгвардии провели 314 профилактических мероприятий в населенных пунктах, садоводческих обществах и местах массового отдыха людей», — заявили в пресс-службе.
Отмечается, что ландшафтные пожары чаще всего возникают из-за неосторожного обращения с огнем или детской шалости. За выходные в регионе зафиксировали девять возгораний. За нарушение требований жителям грозят штрафы от 10 тысяч рублей. Особый противопожарный режим действует с 5 апреля.
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