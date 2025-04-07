Курганские ларьки с шаурмой и кебабом оказались потенциально опасными. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Курганские ларьки с шаурмой попали под проверку
Курганские ларьки с шаурмой попали под проверку Фото:

В Курганской области нашли 31 нарушение ветеринарного законодательства при обороте сырья и продукции в точках общественного питания. Это значительно меньше по сравнению с прошлым годом, когда было выявлено 194 нарушения. Об этом сообщили URA.RU в Уральском управлении Россельхознадзора. 

Одним из примеров нарушений является деятельность двух предпринимателей в Катайске, которые реализовали шаурму без необходимой регистрации в ФГИС «ВетИС». «В результате на их продукцию и сырье отсутствуют ветеринарные сопроводительные документы», — пояснили URA.RU в Россельхознадзоре.

Кроме того, в Шадринске предприниматель, торгующий в павильоне «Кебаб Кинг», не соблюдает требования по своевременному гашению документов в течение 24 часов, а также проводит гашение документов на продукцию с истекшим сроком годности. Эти действия также подпадают под категорию ветеринарных нарушений, несмотря на наличие регистрации в информационных системах Россельхознадзора.

Ларьки в Шадринске и Катайске столкнулись с проблемами
Ларьки в Шадринске и Катайске столкнулись с проблемами
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В Курганской области нашли 31 нарушение ветеринарного законодательства при обороте сырья и продукции в точках общественного питания. Это значительно меньше по сравнению с прошлым годом, когда было выявлено 194 нарушения. Об этом сообщили URA.RU в Уральском управлении Россельхознадзора.  Одним из примеров нарушений является деятельность двух предпринимателей в Катайске, которые реализовали шаурму без необходимой регистрации в ФГИС «ВетИС». «В результате на их продукцию и сырье отсутствуют ветеринарные сопроводительные документы», — пояснили URA.RU в Россельхознадзоре. Кроме того, в Шадринске предприниматель, торгующий в павильоне «Кебаб Кинг», не соблюдает требования по своевременному гашению документов в течение 24 часов, а также проводит гашение документов на продукцию с истекшим сроком годности. Эти действия также подпадают под категорию ветеринарных нарушений, несмотря на наличие регистрации в информационных системах Россельхознадзора.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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