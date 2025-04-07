В Курганской области нашли 31 нарушение ветеринарного законодательства при обороте сырья и продукции в точках общественного питания. Это значительно меньше по сравнению с прошлым годом, когда было выявлено 194 нарушения. Об этом сообщили URA.RU в Уральском управлении Россельхознадзора.
Одним из примеров нарушений является деятельность двух предпринимателей в Катайске, которые реализовали шаурму без необходимой регистрации в ФГИС «ВетИС». «В результате на их продукцию и сырье отсутствуют ветеринарные сопроводительные документы», — пояснили URA.RU в Россельхознадзоре.
Кроме того, в Шадринске предприниматель, торгующий в павильоне «Кебаб Кинг», не соблюдает требования по своевременному гашению документов в течение 24 часов, а также проводит гашение документов на продукцию с истекшим сроком годности. Эти действия также подпадают под категорию ветеринарных нарушений, несмотря на наличие регистрации в информационных системах Россельхознадзора.
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