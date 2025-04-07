В курганском департаменте строительства нашли начальника в ключевое управление

В департаменте строительства, госэкспертизы и ЖКХ Курганской области назначили нового начальника управления строительства. Им стал Владимир Бражнов, который ранее занимал должность заместителя. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил источник, приближенный к правительству региона.
«Владимир Бражнов возглавил управление строительства. Он из команды ведомства. До этого он работал на должности заместителя начальника управления — начальника отдела бюджетного строительства», — сообщил источник. Назначение подтверждается данными из справочной информации ведомства.
Ранее URA.RU писало, что курганский департамент экономики ищет нового начальника отдела внешнеэкономической и инвестиционной деятельности. Должность стала вакантной после ухода чиновницы Ирины Деминой. Также сообщалась, что бывшая декретница спасла департамент АПК от кадрового голода. После возвращения на работу она заняла пост заместителя начальника управления развития сельских территорий.
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