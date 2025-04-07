Челябинцев предупредили об аномально жаркой погоде

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В начале апреля в регионе ожидается аномальная жара
В начале апреля в регионе ожидается аномальная жара Фото:

В Челябинской области 8-9 апреля ожидается аномальная жара выше климатической нормы на семь градусов и более. Об этом предупредили синоптики Челябинского гидрометеоцентра.

«8-9 апреля в отдельных районах Челябинской области сохраняется аномально жаркая погода со среднесуточными температурами воздуха выше климатической нормы на семь градусов и более», — уточнили метеорологи. Синоптики предупредили о том, что с 8 до 10 апреля в большинстве районов региона ожидается высокая пожарная опасность (четвертый класс горимости леса).

В начале месяца в Челябинской области уже зафиксирована череда штормовых предупреждений из-за высокой степени пожарной опасности. В ближайшие дни на регион обрушится мокрый снег, однако в отдельных районах ожидаются температурные качели.

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В Челябинской области 8-9 апреля ожидается аномальная жара выше климатической нормы на семь градусов и более. Об этом предупредили синоптики Челябинского гидрометеоцентра. «8-9 апреля в отдельных районах Челябинской области сохраняется аномально жаркая погода со среднесуточными температурами воздуха выше климатической нормы на семь градусов и более», — уточнили метеорологи. Синоптики предупредили о том, что с 8 до 10 апреля в большинстве районов региона ожидается высокая пожарная опасность (четвертый класс горимости леса). В начале месяца в Челябинской области уже зафиксирована череда штормовых предупреждений из-за высокой степени пожарной опасности. В ближайшие дни на регион обрушится мокрый снег, однако в отдельных районах ожидаются температурные качели.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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