Челябинцев предупредили об аномально жаркой погоде

В Челябинской области 8-9 апреля ожидается аномальная жара выше климатической нормы на семь градусов и более. Об этом предупредили синоптики Челябинского гидрометеоцентра.
«8-9 апреля в отдельных районах Челябинской области сохраняется аномально жаркая погода со среднесуточными температурами воздуха выше климатической нормы на семь градусов и более», — уточнили метеорологи. Синоптики предупредили о том, что с 8 до 10 апреля в большинстве районов региона ожидается высокая пожарная опасность (четвертый класс горимости леса).
В начале месяца в Челябинской области уже зафиксирована череда штормовых предупреждений из-за высокой степени пожарной опасности. В ближайшие дни на регион обрушится мокрый снег, однако в отдельных районах ожидаются температурные качели.
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