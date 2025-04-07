Силачка из Магнитогорска Зайцева сломала челюсть в шоу на СТС. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ведущий шоу Масленников экстренно вызвал на площадку врачей для Зайцевой (справа)
Ведущий шоу Масленников экстренно вызвал на площадку врачей для Зайцевой (справа) Фото:

Спортсменка из Магнитогорска (Челябинская область) Екатерина Зайцева травмировалась на съемках шоу «Богатырские игры» на телеканале СТС. Сломав челюсть во время одного из испытаний, она продолжила соревноваться и помогла своей команде одержать победу, а затем и сама прошла в полуфинал, сообщили в telegram-канале «Стальной Магнитогорск».

«В пятом выпуске шоу показали, как Екатерина Зайцева привела команду к победе, несмотря на травму, которую она получила во время сьемок. Придерживая рукой поврежденную челюсть, она после помощи медиков продолжила соревнование. Екатерина вышла в полуфинал», — уточняет telegram-канал.

Во время испытания с бревном снаряд обрушился прямо на лицо Зайцевой. Ведущий Дима Масленников немедленно вызвал врачей на съемочную площадку. Участники и медики предположили сотрясение мозга. Однако обследование выявило перелом челюсти со смещением.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Спортсменка из Магнитогорска (Челябинская область) Екатерина Зайцева травмировалась на съемках шоу «Богатырские игры» на телеканале СТС. Сломав челюсть во время одного из испытаний, она продолжила соревноваться и помогла своей команде одержать победу, а затем и сама прошла в полуфинал, сообщили в telegram-канале «Стальной Магнитогорск». «В пятом выпуске шоу показали, как Екатерина Зайцева привела команду к победе, несмотря на травму, которую она получила во время сьемок. Придерживая рукой поврежденную челюсть, она после помощи медиков продолжила соревнование. Екатерина вышла в полуфинал», — уточняет telegram-канал. Во время испытания с бревном снаряд обрушился прямо на лицо Зайцевой. Ведущий Дима Масленников немедленно вызвал врачей на съемочную площадку. Участники и медики предположили сотрясение мозга. Однако обследование выявило перелом челюсти со смещением.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...