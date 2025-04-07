Спортсменка из Магнитогорска (Челябинская область) Екатерина Зайцева травмировалась на съемках шоу «Богатырские игры» на телеканале СТС. Сломав челюсть во время одного из испытаний, она продолжила соревноваться и помогла своей команде одержать победу, а затем и сама прошла в полуфинал, сообщили в telegram-канале «Стальной Магнитогорск».
«В пятом выпуске шоу показали, как Екатерина Зайцева привела команду к победе, несмотря на травму, которую она получила во время сьемок. Придерживая рукой поврежденную челюсть, она после помощи медиков продолжила соревнование. Екатерина вышла в полуфинал», — уточняет telegram-канал.
Во время испытания с бревном снаряд обрушился прямо на лицо Зайцевой. Ведущий Дима Масленников немедленно вызвал врачей на съемочную площадку. Участники и медики предположили сотрясение мозга. Однако обследование выявило перелом челюсти со смещением.
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