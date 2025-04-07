Стало известно, как челябинцы отреагировали на рекорд Овечкина

Челябинцы до полуночи смотрели видео с рекордом Овечкина
© Служба новостей «URA.RU»
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Челябинцы следили за встречей «Вашингтон Кэпиталз» – «Нью-Йорк Айлендерс»
Челябинцы следили за встречей «Вашингтон Кэпиталз» – «Нью-Йорк Айлендерс» Фото:
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Овечкин побил рекорд Гретцки, забив 895-ю шайбу

Жители Челябинска до полуночи, а также в понедельник рано утром смотрели видео с рекордом хоккеиста Александра Овечкина. Наиболее активно это событие обсуждали в мессенджере telegram, сообщили URA.RU в пресс-службе компании «МегаФон».

«Жители Челябинской области активно читали новости о том, как 39-летний Овечкин стал лучшим бомбардиром в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ), и смотрели видео ночью в районе 23:00 — 00:00 и утром в понедельник. Среди мессенджеров наиболее активно это событие обсуждали в telegram — на этот ресурс пришлось наибольшее число гигабайт», — сообщили URA.RU в пресс-службе компании.

Овечкин побил рекорд голов в регулярных чемпионатах НХЛ, который никто не мог превзойти более 25 лет. Событие вызвало резкий скачок трафика на спортивные сайты в Челябинской области. Когда состоялась встреча «Вашингтон Кэпиталз» — «Нью-Йорк Айлендерс» интернет-трафик на площадки вырос сразу в два раза. Наибольшую динамику продемонстрировали официальный сайт НХЛ (рост в десять раз), sports.ru (рост девять раз) и «Матч ТВ» (увеличение в полтора раза).

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Жители Челябинска до полуночи, а также в понедельник рано утром смотрели видео с рекордом хоккеиста Александра Овечкина. Наиболее активно это событие обсуждали в мессенджере telegram, сообщили URA.RU в пресс-службе компании «МегаФон». «Жители Челябинской области активно читали новости о том, как 39-летний Овечкин стал лучшим бомбардиром в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ), и смотрели видео ночью в районе 23:00 — 00:00 и утром в понедельник. Среди мессенджеров наиболее активно это событие обсуждали в telegram — на этот ресурс пришлось наибольшее число гигабайт», — сообщили URA.RU в пресс-службе компании. Овечкин побил рекорд голов в регулярных чемпионатах НХЛ, который никто не мог превзойти более 25 лет. Событие вызвало резкий скачок трафика на спортивные сайты в Челябинской области. Когда состоялась встреча «Вашингтон Кэпиталз» — «Нью-Йорк Айлендерс» интернет-трафик на площадки вырос сразу в два раза. Наибольшую динамику продемонстрировали официальный сайт НХЛ (рост в десять раз), sports.ru (рост девять раз) и «Матч ТВ» (увеличение в полтора раза).
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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