Средняя цена элитной недвижимости в Петербурге впервые превысила 100 млн рублей

Средняя стоимость элитной жилой недвижимости на первичном рынке Санкт-Петербурга в первом квартале 2025 года достигла отметки в 103 миллиона рублей, согласно последним данным от консалтинговой компании NF GROUP. Это на 21% выше, чем в том же периоде прошлого года, и является первым случаем, когда средняя цена превысила 100 миллионов рублей.
«Средняя стоимость элитной жилой недвижимости на первичном рынке Петербурга в первом квартале 2025 года составила 103 млн рублей», — сообщают «Ведомости». За первые три месяца 2025 года средневзвешенная цена за квадратный метр в этом сегменте составила 849 000 рублей, что на 7% больше по сравнению с предыдущим кварталом и на 32% больше, чем годом ранее. Особенно заметный рост цен отмечен в таких жилых комплексах, как Del Arte, «17/33 Петровский остров» (секции Residence) и Meltzer Hall.
Количество предложений на первичном рынке элитной недвижимости упало до 67 000 квадратных метров, что на 29% меньше по сравнению с первым кварталом 2024 года. Это связано с отсутствием новых проектов последние три квартала. В последний раз новые жилые комплексы появлялись во втором квартале 2024 года. Средняя площадь предлагаемых лотов также увеличилась и составила 127 квадратных метров. С января по март 2025 года было реализовано всего 10 300 квадратных метров квартир и апартаментов, что на 41% меньше, чем в аналогичный период предыдущего года. Средний бюджет сделки в этот период составил 73 миллиона рублей.
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