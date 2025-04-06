06 апреля 2025
05 апреля 2025
04 апреля 2025

Средняя цена элитной недвижимости в Петербурге впервые превысила 100 млн рублей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
За первые три месяца 2025 года средневзвешенная цена за квадратный метр в этом сегменте составила 849 000 рублей
За первые три месяца 2025 года средневзвешенная цена за квадратный метр в этом сегменте составила 849 000 рублей Фото:

Средняя стоимость элитной жилой недвижимости на первичном рынке Санкт-Петербурга в первом квартале 2025 года достигла отметки в 103 миллиона рублей, согласно последним данным от консалтинговой компании NF GROUP. Это на 21% выше, чем в том же периоде прошлого года, и является первым случаем, когда средняя цена превысила 100 миллионов рублей.

«Средняя стоимость элитной жилой недвижимости на первичном рынке Петербурга в первом квартале 2025 года составила 103 млн рублей», — сообщают «Ведомости». За первые три месяца 2025 года средневзвешенная цена за квадратный метр в этом сегменте составила 849 000 рублей, что на 7% больше по сравнению с предыдущим кварталом и на 32% больше, чем годом ранее. Особенно заметный рост цен отмечен в таких жилых комплексах, как Del Arte, «17/33 Петровский остров» (секции Residence) и Meltzer Hall.

Количество предложений на первичном рынке элитной недвижимости упало до 67 000 квадратных метров, что на 29% меньше по сравнению с первым кварталом 2024 года. Это связано с отсутствием новых проектов последние три квартала. В последний раз новые жилые комплексы появлялись во втором квартале 2024 года. Средняя площадь предлагаемых лотов также увеличилась и составила 127 квадратных метров. С января по март 2025 года было реализовано всего 10 300 квадратных метров квартир и апартаментов, что на 41% меньше, чем в аналогичный период предыдущего года. Средний бюджет сделки в этот период составил 73 миллиона рублей.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Средняя стоимость элитной жилой недвижимости на первичном рынке Санкт-Петербурга в первом квартале 2025 года достигла отметки в 103 миллиона рублей, согласно последним данным от консалтинговой компании NF GROUP. Это на 21% выше, чем в том же периоде прошлого года, и является первым случаем, когда средняя цена превысила 100 миллионов рублей. «Средняя стоимость элитной жилой недвижимости на первичном рынке Петербурга в первом квартале 2025 года составила 103 млн рублей», — сообщают «Ведомости». За первые три месяца 2025 года средневзвешенная цена за квадратный метр в этом сегменте составила 849 000 рублей, что на 7% больше по сравнению с предыдущим кварталом и на 32% больше, чем годом ранее. Особенно заметный рост цен отмечен в таких жилых комплексах, как Del Arte, «17/33 Петровский остров» (секции Residence) и Meltzer Hall. Количество предложений на первичном рынке элитной недвижимости упало до 67 000 квадратных метров, что на 29% меньше по сравнению с первым кварталом 2024 года. Это связано с отсутствием новых проектов последние три квартала. В последний раз новые жилые комплексы появлялись во втором квартале 2024 года. Средняя площадь предлагаемых лотов также увеличилась и составила 127 квадратных метров. С января по март 2025 года было реализовано всего 10 300 квадратных метров квартир и апартаментов, что на 41% меньше, чем в аналогичный период предыдущего года. Средний бюджет сделки в этот период составил 73 миллиона рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...