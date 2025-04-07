ЕС отказался финансировать «стену для беспилотников» Литвы и Эстонии

Евросоюз отказал Эстонии и Литве в финансировании строительства «стены для беспилотников» на границе с Россией. Об этом сообщают иностранные издания. Обе страны подавали совместную заявку на получение средств для реализации данного проекта.
По информации ERR, Эстония выступила в роли основного заявителя, а Литва — в роли созаявителя. Вместе они планировали создать барьер, целью которого было бы предотвращение несанкционированного пересечения границы с помощью дронов. Однако Евросоюз принял решение не выделять средства на эти цели.
В мае 2024 года глава МВД Литвы Агне Билотайте объявила о достижении соглашения между странами региона о создании так называемой «стены для дронов». Этот проект включает в себя мониторинг восточной границы и внедрение систем для борьбы с беспилотными летательными аппаратами.
В ноябре предыдущего года стало известно, что правительство Эстонии намерено выделить поддержку проекту «стены для дронов» в размере приблизительно 12 миллионов евро на ближайшие три года. Помимо этого, Департамент полиции и пограничной охраны планировал искать дополнительные источники финансирования для данной инициативы, включая средства из фондов Евросоюза.
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