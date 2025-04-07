Челябинский ветеринар Даллакян поедет обмениваться опытом в Африку

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Карен Даллакян желает получить опыт спасения диких животных
Карен Даллакян желает получить опыт спасения диких животных Фото:

Ветеринар и защитник животных, владелец челябинского приюта «Спаси меня» Карен Даллакян в ближайшее время отправится в длительную командировку в африканскую страну Танзанию. Об этом он рассказал в ходе пресс-конференции медиахолдинга «Гранада Пресс».

«Я отправляюсь на полтора месяца в Танзанию к нашим зверям. Два года там не был. Хочется привезти накопленный опыт защиты диких животных», — пояснил защитник животных.

Даллакян отметил, что в России не занимаются расследованием нападений диких животных на людей. Он привел пример, что если тигр напал на человека, то животное убивают. По его словам, никто не винит человека, который мог спровоцировать тигра. 

По словам ветеринара, африканские специалисты интересуются работой с медведями, тиграми, водоплавающими птицами. Даллакян поделится с коллегами опытом реабилитации лебедей.

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Ветеринар и защитник животных, владелец челябинского приюта «Спаси меня» Карен Даллакян в ближайшее время отправится в длительную командировку в африканскую страну Танзанию. Об этом он рассказал в ходе пресс-конференции медиахолдинга «Гранада Пресс». «Я отправляюсь на полтора месяца в Танзанию к нашим зверям. Два года там не был. Хочется привезти накопленный опыт защиты диких животных», — пояснил защитник животных. Даллакян отметил, что в России не занимаются расследованием нападений диких животных на людей. Он привел пример, что если тигр напал на человека, то животное убивают. По его словам, никто не винит человека, который мог спровоцировать тигра.  По словам ветеринара, африканские специалисты интересуются работой с медведями, тиграми, водоплавающими птицами. Даллакян поделится с коллегами опытом реабилитации лебедей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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