В ХМАО между Сургутом и Ханты-Мансийском начнут летать самолеты ATR 72

С 10 апреля на ежедневные рейсы между Сургутом и Ханты-Мансийском выйдут самолеты ATR 72, рассчитанные на 70 пассажиров. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании Utair.
«С 10 апреля начинаем выполнять ежедневные рейсы из Сургута в Ханты-Мансийск на самолетах ATR 72, рассчитанных на 70 пассажиров. Это позволит увеличить количество билетов по востребованному маршруту в весенне-летнем расписании», — говорится в сообщении.
Вылет из Сургута запланирован на 06:35, из Ханты-Мансийска — на 21:00. Время в пути составит 1 час 5 минут.
Ранее URA.RU писало, что аэропорты ХМАО перешли на новое расписание. График будет действовать до 25 октября 2025 года.
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