06 апреля 2025

В ХМАО между Сургутом и Ханты-Мансийском начнут летать самолеты ATR 72

© Служба новостей «URA.RU»
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Utair начнет использовать самолеты ATR 72 на маршруте между Сургутом и Ханты-Мансийском
Utair начнет использовать самолеты ATR 72 на маршруте между Сургутом и Ханты-Мансийском Фото:

С 10 апреля на ежедневные рейсы между Сургутом и Ханты-Мансийском выйдут самолеты ATR 72, рассчитанные на 70 пассажиров. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании Utair.

«С 10 апреля начинаем выполнять ежедневные рейсы из Сургута в Ханты-Мансийск на самолетах ATR 72, рассчитанных на 70 пассажиров. Это позволит увеличить количество билетов по востребованному маршруту в весенне-летнем расписании», — говорится в сообщении.

Вылет из Сургута запланирован на 06:35, из Ханты-Мансийска — на 21:00. Время в пути составит 1 час 5 минут.

Ранее URA.RU писало, что аэропорты ХМАО перешли на новое расписание. График будет действовать до 25 октября 2025 года.

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С 10 апреля на ежедневные рейсы между Сургутом и Ханты-Мансийском выйдут самолеты ATR 72, рассчитанные на 70 пассажиров. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании Utair. «С 10 апреля начинаем выполнять ежедневные рейсы из Сургута в Ханты-Мансийск на самолетах ATR 72, рассчитанных на 70 пассажиров. Это позволит увеличить количество билетов по востребованному маршруту в весенне-летнем расписании», — говорится в сообщении. Вылет из Сургута запланирован на 06:35, из Ханты-Мансийска — на 21:00. Время в пути составит 1 час 5 минут. Ранее URA.RU писало, что аэропорты ХМАО перешли на новое расписание. График будет действовать до 25 октября 2025 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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