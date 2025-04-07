В Тюмень на неделю моды съедутся дизайнеры со всей России

В Тюмени с 25 по 27 апреля пройдет «Неделя моды. Сибирь», где представят коллекции дизайнеры из Москвы, Екатеринбурга, Кемерово, Челябинска. Об этом URA.RU рассказала организатор мероприятия Анна Воронова. Также на подиуме представят одежду, изготовленную детьми.
«С 25 по 27 апреля Тюмень вновь станет центром российской моды. Город готовится принять крупное событие под названием „Неделя моды. Сибирь“ уже в шестой раз. <...> Свое участие подтвердили дизайнеры из Москвы, Екатеринбурга, Ижевска, Кемерово, Челябинска и, конечно же, из Тюмени. Всего на подиуме свои работы покажут около 55 дизайнеров», — рассказала агентству Анна.
Хедлайнером в этом году станет дизайнер Антон Ермаков. Новую коллекцию представит дизайнер из Киргизии Бекназар Алмазбеков. Местные профессионалы продемонстрируют работы в стиле «кутюр».
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