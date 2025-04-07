В преддверии праздника Светлой Пасхи курганские заведения общественного питания принимают предзаказы на приготовление куличей. URA.RU пообщалось с представителями заведений и собрало подборку заведений, которые приготовят куличи на любой вкус. Мягкий вытекающий шоколад, отборный изюм или пышная румяная «шапка» — куличи заведений сильно отличаются своими особенностями.
Ресторан Meat & Wine
Ресторан Meat & Wine предлагает сделать предзаказ на праздничные куличи двух видов: лимонный и шоколадный, оба весят по 500 грамм на сливочном тесте. Лимонный кулич готовят из мягкого теста с добавлением клюквы и лимонной цедры, наполняют кремом с лимонным вкусом и украшают легкой итальянской меренгой.
Шоколадный кулич тоже очень нежный, с какао и шоколадом в тесте. Шоколадный крем вытекает из кулича при разрезании, а хрустящая меренга сверху создает контраст для вкусовых рецепторов.
Каждый кулич стоит 1300 рублей. Чтобы ваш заказ был принят, нужно заплатить полную стоимость заранее. Представитель ресторана обратил внимание на то, что куличей делают ограниченное количество, поэтому лучше заказать их заранее, чтобы обеспечить себе эти праздничные угощения.
Гастробар GOSU
Гастробар GOSU предлагает заказать кулич заранее, чтобы получить его готовым к празднику, тщательно упакованным и приготовленным с особой заботой. Каждый кулич, как пишут представители заведения в соцсетях, является эксклюзивным произведением. Корреспондент URA.RU связался с баром, чтобы узнать об уникальности кулича.
Представитель GOSU рассказал, что готовить будут классические куличи с сухофруктами на сливочном масле. Каждый кулич будет иметь разную посыпку и форму «шапочки», но внутри они будут одинаковыми. Тесто будет заполнено изюмом, вишней и черносливом. Если у кого-то есть непереносимость к какому-либо ингредиенту, его можно убрать. Прием заказов продолжится до 16 апреля, после чего начнется подготовка к выпечке. Такой кулич обойдется в 800 рублей.
Кофейня «Гоголь»
В кофейне «Гоголь» тоже принимают предзаказы на пасхальные куличи. Выпекают куличи с использованием изюма, который перебирают вручную. Убрать изюм из рецепта не получится, рассказали корреспонденту. Куличи отличаются влажной, воздушной текстурой и богатым ароматом пряностей. Украшением выпечки служат апельсиновые дольки и ароматные пряности (бадьян, гвоздика), а верх покрыт сахарной глазурью, сохраняющей мягкость выпечки.
Заказать праздничные куличи можно до 16 апреля. Каждый кулич весом 450 грамм стоит 550 рублей. Предоплата составляет 100%.
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