Бизнес блогера Аяза Шабутдинова рухнул на 300 миллионов рублей

Компания «Лайк центр», принадлежащая блогеру Аязу Шабутдинову, понесла убытки в размере 300 миллионов рублей. В результате ареста ее основателя по подозрению в мошенничестве деятельность предприятия оказалась парализованной, что привело к значительным финансовым потерям.
«Компания Аяза в период с 2020 по 2023 год в среднем приносила ему около 200 миллионов рублей в год. В 2022 году блогер обогатился аж на 737 миллионов. Однако после задержания блогера в ноябре 2023 года „Лайк центр“ постепенно терял прибыль и к концу 2024 года потерпел убытки на более чем 39 млн рублей», — пишет Life.ru.
Шабутдинова задержали в ноябре 2023. Сейчас он находится в следственном изоляторе. Его обвиняют в мошенничестве. Пострадавшими признаны 113 человек, которые купили о коуча образовательные курсы. Блогер уже полностью признал свою вину, написав в соцсетях, что раскаивается и просит прощения у тех людей, кто купил его курсы. Его адвокат Калой Ахильгов при этом отметил в разговоре с URA.RU, что публичное признание своих ошибок может стать смягчающим обстоятельством в рассмотрении уголовного дела.
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