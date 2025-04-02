Адвокат Шабутдинова объяснил, как признание коуча в мошенничестве повлияет на дело

Бизнес-коуч и блогер Аяз Шабутдинов полностью признал свою вину. Об этом он написал в соцсетях, заявив, что признает свои ошибки и готов их искупить и попросил прощения у обманутых пользователей, которые воспользовались его курсами.
Адвокат Аяза Шабутдинова Калой Ахильгов прокомментировал ситуацию вокруг уголовного дела своего подзащитного, обвиняемого в мошенничестве на сумму 57 млн рублей. В интервью агентству URA.RU Ахильгов отметил, что признание вины коучем может стать смягчающим обстоятельством, но окончательное решение останется за судом.
"Мы не можем не ничего сейчас говорить по этому поводу, потому что вы же понимаете: процесс публичный, процесс очень яркий и в смысле очень освещаемых СМИ, и мы не знаем, как суд может отреагировать. Однозначно, это будет смягчающее вину обстоятельство, что конкретно — там суд решит", — сообщил он URA.RU.
Адвокат также подчеркнул, что уже более 60 человек получили возмещение ущерба со стороны Шабутдинова. Общий ущерб составляет 57 млн рублей, пострадавшими признаны 113 человек.
Также Ахильгов написал в соцсетях, что сторона защиты Шабутдинова поддерживает его решение о признании вины. «Мы, как защита, поддерживаем его решение. Наше дело — следовать его воле и сделать все, чтобы суд по достоинству оценил этот шаг. В конце концов, мало кто на такое решается, и это тоже говорит о его намерении исправить ситуацию и закрыть этот вопрос честно», — сообщил он в своем telegram-канале.
В разговоре с URA.RU звездный адвокат Сергей Жорин пояснил, какие мотивы могли быть у обвиняемого для публичного признания. По его мнению, за признанием вины бизнес-коучем Шабутдиновым может скрываться довольно прагматичная реальность, а вовсе не раскаяние в содеянном.
«В силу адвокатской этики я не могу комментировать конкретно это дело. Но резонансные дела имеют общие тенденции. Есть мнение, что сами фигуранты или их защитники делают публичные заявления и обращается через соцсети или СМИ с целью, чтобы донести информацию до нужных людей. Есть такая версия, что решения по резонансным делам принимается не тем судьей, которым оглашается, а в "высоких кабинетах" и спускается для его оглашения", — сказал правозащитник.
Шабутдинов был задержан 3 ноября 2023 года. Сейчас он содержится в изоляторе. Согласно данным следствия, Шабутдинов продавал образовательный курс, цены на который варьировались от 150 до 350 тысячи рублей. Блогер гарантировал успех после их прохождения. Однако покупатели курса, вдохновленные обещаниями блогера о будущих высоких доходах, не смогли добиться обещанных результатов. К настоящему моменту число пострадавших достигло не менее сотни человек.
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