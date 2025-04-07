Для курганских рыбаков вводят особые запреты

С 10 апреля в Курганской области вводятся ограничения на рыбалку в связи с периодом нереста. Об этом URA.RU рассказал начальник отдела госконтроля по Курганской области Нижнеобского ТУ Росрыболовства Алексей Коев.
«Запрет на промышленное рыболовство и ограничение любительского рыболовства в водоемах Курганской области установлен с 10 апреля по 31 мая — в реках и в их пойменных системах; с 20 мая по 20 июня — в озерах. Сроки установлены действующими Правилами рыболовства для Западно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна», — рассказал Алексей Коев. Кроме того, промышленное рыболовство будет полностью запрещено, а для любителей и спортсменов устанавливаются строгие правила: разрешено использование только донной или поплавочной удочки, а также спиннинга с берега, при этом количество крючков не должно превышать двух на одного человека.
Ранее URA.RU писало, что курганец закрыл сезон рекордным уловом на озере Орлово. Он показал богатый улов окуней, которых наловил на озере Большие Донки в Куртамышском округе.
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