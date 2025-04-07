В Кургане суд вынес приговор по делу скандального хирурга Руденко

Курганский городской суд вынес приговор сосудистому хирургу Андрею Руденко. Мужчину оправдали в получении взятки. В мошенничестве врач был признан виновным и приговорен к штрафу. Об этом сообщает корреспондент URA.RU из зала суда.
«Признать Руденко Андрея Владимировича невиновным в совершении преступлений по ч.3 ст.290 (взяточничество с использованием служебного положения) и оправдать в связи с отсутствием в его действиях состава преступления. Признать за Руденко право на реабилитацию», — зачитал приговор судья курганского горсуда Сергей Лыткин.
По ч.3 ст.159 УК РФ (мошенничество с использованием служебного положения) Руденко был признан виновным. Ему назначили наказание в виде штрафа в 200 тысяч рублей. Также супруге Руденко вернут драгоценности, изъятые и арестованные после обысков в доме семьи хирурга.
Ранее URA.RU сообщало, что Руденко частично признал свою вину в мошенничестве с деньгами клиентки. Мужчина утверждал, что ущерба больнице, в которой он работал, нанесено не было. Прокуратура требовала отправить врача в колонию на пять лет.
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