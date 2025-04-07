Сургутяне раскритиковали организацию регионального конкурса красоты «Ты Уникальная», который проходил в поселке Белый Яр (ХМАО). О том, что не понравилось на мероприятии, рассказали URA.RU сами посетители.
«Выбор площадки немного смутил, к тому же адрес на афише не соответствовал действительности. Припарковать машину было практически негде — вставали за метров 500 до здания и шли в туфлях по сугробам. Когда же мы пришли, оказалось, что обещанное шампанское закончилось», — рассказала журналисту девушка.
Гости рассказали, что мест, указанных на билетах, не существовало — в итоге, чтобы найти себе свободные кресла, пришлось поругаться с другими посетителями. Также сургутяне отметили, что ведущие якобы читали текст так, будто видят его впервые.
Стоит отметить, что при этом мероприятие прошло без задержек. Гости оценили качественное звуковое сопровождение и освещение в зале.
Директор конкурса красоты «Ты Уникальная» Карина Малахова сообщила журналисту, что зона Welcome Drink была рассчитана, как приветственный бокал шампанского, поэтому опоздавшим его могло не хватить. «Сама площадка, я думаю, шикарная, организация тоже. Да, были некоторые недочеты, которые будут учтены в следующий раз», — добавила она.
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