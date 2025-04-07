В Кургане продают двухэтажный торговый центр в районе хлебокомбината

В Кургане в районе хлебокомбината выставили на продажу двухэтажный торговый центр, который арендуют федеральные компании. Собственник оценил свою недвижимость на десятки миллионов рублей. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил источник из сферы коммерческой недвижимости.
«ТЦ по улице Куйбышева продают за 60 миллионов рублей. За несколько месяцев собственник скинул уже 20 миллионов, чтобы быстрее найти покупателя», — сообщил источник.
Торговый центр площадью свыше 980 квадратов находится на первой линии. Земля в собственности. Рядом парковка более чем на 30 машино-мест.
Корреспондент URA.RU направил запрос владельцу бизнеса. Комментировать продажу ТЦ собственник отказался.
Ранее URA.RU писало, что в центре Кургана продают помещение, в котором раньше работало кафе. Собственник оценил недвижимость на 90 млн рублей. Также сообщалось, что в Восточном продают единственный аквапарк в городе. Действующее заведение с бассейнами, сауной и хаммамом оценивают в 100 млн рублей.
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