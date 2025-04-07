В ямальской школе охранник предотвратил конфликт с поножовщиной

В школе № 3 Нового Уренгоя сотрудник службы охраны забрал нож у одного из учащихся и тем самым предотвратил развитие конфликта между детьми. Инцидент агентству прокомментировали в департаменте образования.
«Во время перемены в школе № 3 города Новый Уренгой произошел конфликт между учащимися средней школы, его детальные обстоятельства устанавливаются. Конфликт был остановлен взрослыми — сотрудником службы охраны», — сообщает источник. Также уточняется, что никто из детей не пострадал. В настоящее время на месте работают сотрудники правоохранительных органов. Ситуация находится на контроле.
В школу выехал глава города Антон Колодин. По данным источников URA.RU, нападавший мальчик давно стоит на учете в ПДН за драки. Охранник порезался ножом, когда отбирал его у школьника.
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