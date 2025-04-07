В ямальской школе охранник предотвратил конфликт с поножовщиной

В Новом Уренгое ученик школы с ножом напал на сверстника
© Служба новостей «URA.RU»
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Нож у мальчика отобрал охранник
Нож у мальчика отобрал охранник Фото:

В школе № 3 Нового Уренгоя сотрудник службы охраны забрал нож у одного из учащихся и тем самым предотвратил развитие конфликта между детьми. Инцидент агентству прокомментировали в департаменте образования.

«Во время перемены в школе № 3 города Новый Уренгой произошел конфликт между учащимися средней школы, его детальные обстоятельства устанавливаются. Конфликт был остановлен взрослыми — сотрудником службы охраны», — сообщает источник. Также уточняется, что никто из детей не пострадал. В настоящее время на месте работают сотрудники правоохранительных органов. Ситуация находится на контроле.

В школу выехал глава города Антон Колодин. По данным источников URA.RU, нападавший мальчик давно стоит на учете в ПДН за драки. Охранник порезался ножом, когда отбирал его у школьника. 

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В школе № 3 Нового Уренгоя сотрудник службы охраны забрал нож у одного из учащихся и тем самым предотвратил развитие конфликта между детьми. Инцидент агентству прокомментировали в департаменте образования. «Во время перемены в школе № 3 города Новый Уренгой произошел конфликт между учащимися средней школы, его детальные обстоятельства устанавливаются. Конфликт был остановлен взрослыми — сотрудником службы охраны», — сообщает источник. Также уточняется, что никто из детей не пострадал. В настоящее время на месте работают сотрудники правоохранительных органов. Ситуация находится на контроле. В школу выехал глава города Антон Колодин. По данным источников URA.RU, нападавший мальчик давно стоит на учете в ПДН за драки. Охранник порезался ножом, когда отбирал его у школьника. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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