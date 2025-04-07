В Миассе из-за обжига меди начался лесной пожар

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Пожар распространился за счет сильного ветра
Пожар распространился за счет сильного ветра Фото:

В Миассе (Челябинская область) задержали виновника ландшафтного пожара, разросшегося на площадь в 300 квадратных метров. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по региону, мужчина обжигал медь и не обращал внимания на ветер. Это и стало причиной возгорания травы.

«Виновник ЧП был обнаружен. Им оказался мужчина 1983 года рождения, выжигавший медь с целью последующей сдачи в пункт приема и не обративший внимания на сильный ветер», — сообщили URA.RU в пресс-службе чрезвычайного ведомства.

С мужчиной отработали правоохранители. Он привлечен к административной ответственности.

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В Миассе (Челябинская область) задержали виновника ландшафтного пожара, разросшегося на площадь в 300 квадратных метров. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по региону, мужчина обжигал медь и не обращал внимания на ветер. Это и стало причиной возгорания травы. «Виновник ЧП был обнаружен. Им оказался мужчина 1983 года рождения, выжигавший медь с целью последующей сдачи в пункт приема и не обративший внимания на сильный ветер», — сообщили URA.RU в пресс-службе чрезвычайного ведомства. С мужчиной отработали правоохранители. Он привлечен к административной ответственности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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