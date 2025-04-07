В Миассе из-за обжига меди начался лесной пожар

В Миассе (Челябинская область) задержали виновника ландшафтного пожара, разросшегося на площадь в 300 квадратных метров. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по региону, мужчина обжигал медь и не обращал внимания на ветер. Это и стало причиной возгорания травы.
«Виновник ЧП был обнаружен. Им оказался мужчина 1983 года рождения, выжигавший медь с целью последующей сдачи в пункт приема и не обративший внимания на сильный ветер», — сообщили URA.RU в пресс-службе чрезвычайного ведомства.
С мужчиной отработали правоохранители. Он привлечен к административной ответственности.
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