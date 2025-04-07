В Челябинске неизвестные обстреляли автобус с пассажирами

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Никто из пассажиров автобуса не пострадал
Никто из пассажиров автобуса не пострадал Фото:

Ночью неизвестные сделали несколько выстрелов по автобусу №9 в Челябинске. Об этом сообщили пассажиры, находившиеся в салоне.

«Вот тут выстрел, все стекло по швам. А вот тут мы с мамой сидели — неплохо так, близко. Всех высадили, нас было четыре пассажира. Я посмотрел, где выстрел, и там ровно моя голова была. Если бы в меня целились, то попали бы прямо в голову мне», — цитирует одного из пассажиров издание «74.Ру».

По его словам, все произошло неподалеку от Остановки «Магазин „Юрюзань“. Какое оружие использовали злоумышленники — пока не известно.

«Сообщение о повреждении стекла автобуса поступило в отдел полиции „Калининский“ вчера около полуночи. На место выехали сотрудники полиции. Водитель транспортного средства был опрошен. В настоящее время проводится проверка, устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего», — пояснили URA.RU в пресс-службе управления МВД по Челябинску.

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Ночью неизвестные сделали несколько выстрелов по автобусу №9 в Челябинске. Об этом сообщили пассажиры, находившиеся в салоне. «Вот тут выстрел, все стекло по швам. А вот тут мы с мамой сидели — неплохо так, близко. Всех высадили, нас было четыре пассажира. Я посмотрел, где выстрел, и там ровно моя голова была. Если бы в меня целились, то попали бы прямо в голову мне», — цитирует одного из пассажиров издание «74.Ру». По его словам, все произошло неподалеку от Остановки «Магазин „Юрюзань“. Какое оружие использовали злоумышленники — пока не известно. «Сообщение о повреждении стекла автобуса поступило в отдел полиции „Калининский“ вчера около полуночи. На место выехали сотрудники полиции. Водитель транспортного средства был опрошен. В настоящее время проводится проверка, устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего», — пояснили URA.RU в пресс-службе управления МВД по Челябинску.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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