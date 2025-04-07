Аналитики назвали города, где жители ХМАО чаще всего покупают загородные дома

Жители из ХМАО предпочитают покупать загородную недвижимость в Тюмени. Треть сделок югорчане совершают при покупке домов в областной столице, рассказали URA.RU аналитики «Этажей».
«За первые три месяца 2025 года в топе городов по покупке загородной недвижимости среди югорчан Тюмень, в целом за весь предыдущий год также лидирует Тюмень, следом идут Москва, Екатеринбург, Краснодар и Уфа. Причём на Тюмень приходится 29% всех поступивших заявок, на Москву — 4%, Екатеринбург — 3,9%, Краснодар — 3,2% и Уфу — 2,1%», — сообщила URA.RU директор департамента по развитию франчайзинговой сети федеральной компании «Этажи» Ольга Половникова. В аналогичный период прошлого года популярными были Тюмень, Санкт-Петербург, Тобольск, Екатеринбург и Анапа.
«Большинство югорчан выбирает для релокации Тюмень, где цены на жилье, в том числе загородное, постоянно растут», — констатирует риелтор агентства ЮГРА estate Сергей Иванов. По словам эксперта, причина не только в подходящем северянам климате, но и в инвестиционном потенциале. За последние 10 лет стоимость недвижимости в Тюмени выросла едва ли не на 100 процентов, за минувший год примерно на 20%.
Ранее URA.RU сообщало, что жители Ханты-Мансийского автономного округа в 2025 году стали активнее приобретать недвижимость в крупнейших российских городах. Риэлторы предполагают, что это в том числе связано с возможностью покупки жилья в длительную беспроцентную рассрочку.
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