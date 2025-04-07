Приезжий онколог Брунштейн получила новую должность в Кургане

Оперирующий хирург-онколог Марьяна Брунштейн, переехавшая из Севастополя, назначена заместителем главврача по организационно-методической работе Курганского областного онкологического диспансера. Об этом URA.RU сообщил источник из сферы здравоохранения.
«Марияна Брунштейн получила должность заместителя главного врача по организационно-методической работе Курганского онкодиспансера», — сообщил источник. В департаменте здравоохранения Курганской области на запрос URA.RU подтвердили назначение Брунштейн на указанную должность.
Хирург-онколог Марья Брунштейн переехала в Курган в 2023 году из Севастополя. В 2024 году она возглавила отделение опухолей молочной железы и опухолей кожи Курганского областного онкодиспансера. По данным из открытых источников, в 2013 году Брунштейн окончила Кемеровскую государственную медицинскую академию (лечебное дело), а в 2015 году — ординатуру по направлению «онкология». Врач свой ведет telegram-канал, где рассказывает о признаках онкологических заболеваний, а также о методах диагностики, лечения, профилактики. В 2024 году она вошла в состав молодежного совета при депздраве региона и участвовала в праймериз «Единой России» на выборах депутатов Курганской городской думы.
Ранее URA.RU писало, что в Кургане обсуждают кандидатуру на должность главврача онкодиспансера. По данным источника агентства, должность может занять хирург-онколог, бывший заведующий онкоцентром Салехардской окружной больницы Андрей Антонов, который уже переехал в Курган. В настоящее время обязанности главного врача ГБУ «Курганский областной онкологический диспансер» исполняет Александр Чесноков.
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