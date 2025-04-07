Экс-издателя «Медиазоны»* арестовали по обвинению в госизмене

Экс-издатель «Медиазоны» (признана в РФ иноагентом) и экс-участник рок-группы Pussy Riot (признана в РФ иноагентом и включена в перечень террористов и экстремистов) Петр Верзилов (признан в РФ террористом и экстремистом) обвиняется в госизмене и арестован заочно на два месяца. Об этом сообщают правоохранительные органы.
«Верзилову* заочно предъявлено обвинение в государственной измене. Он заочно арестован», — сообщил источник в правоохранительных органах в беседе с ТАСС. Отмечается, что Верзилов* арестован на два месяца с момента его задержания на территории РФ или выдачи российской стороне. Подробности дела не уточняются.
Ранее Верзилов* был осужден Басманным судом за распространение заведомо ложной информации о ВС РФ. Он получил приговор в виде восьми лет и четырех месяцев колонии общего режима. Кроме того, в декабре прошлого года его имя было внесено в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Верзилов* покинул Россию в 2020 году и, по его словам, в октябре 2023 года участвовал в боевых действиях на стороне ВСУ.
*издание «Медиазона» — признана в РФ иноагентом
*Петр Верзилов — внесен Росфинмониторингом РФ в список террористов и экстремистов
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