Каждая зона отдыха оборудована мангалами и беседками
В Тюменской области с 5 апреля начал действовать особый противопожарный режим, во время которого жителям нельзя посещать леса и разводить костры. Однако приготовить шашлыки и не получить штраф можно в специально оборудованных местах. URA.RU приводит карту участков с беседками и мангалами.
В городе организовано всего 15 мест для отдыха. Жарить шашлыки разрешено в следующих районах:
- Верхний бор;
- проезд Воронинские горки;
- Плехановский бор;
- лес ТЭЦ-2;
- Старый Ялуторовский тракт;
- район улицы Ветеранов труда;
- улица Парада Победы;
- Гилевская роща.
Точные адреса опубликованы на карте ниже. Каждая зона отдыха оборудована мангалами и беседками.
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