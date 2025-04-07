Где в Тюмени можно жарить шашлыки. Карта

В Тюмени оборудовано 15 зон с мангалами, где разрешено жарить шашлыки
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Каждая зона отдыха оборудована мангалами и беседками
Каждая зона отдыха оборудована мангалами и беседками Фото:

В Тюменской области с 5 апреля начал действовать особый противопожарный режим, во время которого жителям нельзя посещать леса и разводить костры. Однако приготовить шашлыки и не получить штраф можно в специально оборудованных местах. URA.RU приводит карту участков с беседками и мангалами.

В городе организовано всего 15 мест для отдыха. Жарить шашлыки разрешено в следующих районах:

  • Верхний бор;
  • проезд Воронинские горки;
  • Плехановский бор;
  • лес ТЭЦ-2;
  • Старый Ялуторовский тракт;
  • район улицы Ветеранов труда;
  • улица Парада Победы;
  • Гилевская роща.

Точные адреса опубликованы на карте ниже. Каждая зона отдыха оборудована мангалами и беседками.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Когда начнется паводок в Тюменской области и какие районы затопит первыми? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тюменской области с 5 апреля начал действовать особый противопожарный режим, во время которого жителям нельзя посещать леса и разводить костры. Однако приготовить шашлыки и не получить штраф можно в специально оборудованных местах. URA.RU приводит карту участков с беседками и мангалами. В городе организовано всего 15 мест для отдыха. Жарить шашлыки разрешено в следующих районах: Точные адреса опубликованы на карте ниже. Каждая зона отдыха оборудована мангалами и беседками.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...