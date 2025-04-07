Названа самая частая причина инвалидности у участников спецоперации

Большинство участников СВО с инвалидностью относятся ко второй группе, и основной причиной этого являются комбинированные минно-взрывные травмы. Об этом сообщила замруководителя Федерального центра научно-методического и методологического обеспечения развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов и детей-инвалидов (ФЦКР) Елена Морозова.
«Когда мы говорим о категории инвалидов, участников СВО, то надо сказать, что перед нами в основном преимущественно это инвалиды II группы. Инвалидность получена вследствие комбинированных взрывных травм с соответствующими последствиями», — заявила Елена Морозова, ее слова передает ТАСС. Она отметила, что основная проблема, с которой сталкиваются такие участники СВО, заключается в значительных трудностях социальной адаптации. Это обусловлено тем, что из-за перенесенных комплексных травм у них возникают функциональные нарушения и ограничения в повседневной жизни.
Среди участников СВО, имеющих статус инвалида, 14,8% относятся к первой группе инвалидности, 26,9% к третьей группе, и большинство, 58,3%, к второй группе. При этом 85% инвалидов второй группы получили свои травмы в результате минно-взрывных поражений, отметила Морозова.
ФЦКР, созданный на базе Федерального бюро медико-социальной экспертизы Минтруда России, активно работает над улучшением стандартов реабилитации для таких пациентов. Новые стандарты включают различные аспекты реабилитации: социально-средовую, социально-бытовую, социально-педагогическую, социально-психологическую и профессиональную, что необходимо для полноценной интеграции пострадавших в общество.
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