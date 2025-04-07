Аграриям выплатили более миллиарда рублей за погибший в 2024 году урожай

Российские аграрии получили более одного миллиарда рублей страховых выплат за урожай, поврежденный градом в 2024 году. Об этом сообщает Национальный союз агростраховщиков (НСА).
«В прошлом году КЧР уже объявляла режим ЧС по данной причине [из-за града], здесь и в других регионах имели место страховые выплаты аграриям по убыткам от града», — отметил президент НСА Корней Биждов. Наибольшие выплаты были произведены в Краснодарском крае, где аграриям компенсировано 816 млн рублей. Самая крупная из выплат составила 395 млн рублей за гибель урожая сахарной свеклы на Кубани. В других пострадавших регионах также были осуществлены значительные страховые выплаты, подчеркивающие важность агрострахования для снижения рисков в сельском хозяйстве.
По словам Биждова, градопад представляет собой значительную угрозу для аграрного сектора, и его следует неизменно учитывать при заключении договоров на страхование урожаев в рамках программ обеспечения множественных рисков. С началом аграрного сезона 2025 года эта необходимость уже подтвердилась. Так, 6 апреля в Карачаево-Черкесии прошел мощный град, что может привести к значительным потерям в растениеводстве.
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