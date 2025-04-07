Шнуров хочет посвятить песню Овечкину

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров начал работу над новой композицией, которая будет посвящена хоккеисту Александру Овечкину и его спортивным достижениям. Об этом стало известно благодаря комментарию концертного директора группы Табриза Шахиди.
«Да, это так. Больше подробностей не раскрываем», — сообщил РИА Новости Табриз Шахиди.
Недавно стало известно, что Овечкин побил мировой рекорд, забив 895 гол за свою карьеру. Ранее рекорд ставил канадский хоккеист Уэйн Гретцки, который за всю свою карьеру смог забить 894 шайбы.
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