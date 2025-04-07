В ХМАО весеннее потепление сменится ночными заморозками и сильным ветром

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ХМАО ожидают резкие перепады температур и плохая погода
ХМАО ожидают резкие перепады температур и плохая погода Фото:

После недавних морозов ниже -20°C в ХМАО ожидается дневное потепление, однако ночью столбики термометров вновь опустятся до -18°C. По данным Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии, с 8 по 10 апреля регион ждут резкие перепады температур, мокрый снег и порывистый ветер.

«8 апреля облачно с прояснениями, местами снег и мокрый снег. Ночью -5…-10°C, при прояснениях до -17°C, днем -2…+3°C. 9 апреля на юге округа ночью -2…-7°C, на севере до -18°C, днём потеплеет до 0…+5°C, на юге местами до +10°C. Ветер усилится до 18 м/с. 10 апреля днём +3…+8°C, на юге до +13°C, ночью на востоке до -15°C. Ожидаются осадки и порывы ветра до 17 м/с», — сообщают синоптики.

Данные Gismeteo по городам с 8 по 9 апреля:

  • Ханты-Мансийск: днем +1…+2°C, ночью до -8°C. В среду, 9 апреля — мокрый снег с дождём. Ветер до 11 м/с.
  • Сургут: днем 0°C, ночью похолодает до -8°C. В среду — небольшой снег с дождем. Ветер 4–9 м/с.
  • Нижневартовск: днем -1…+1°C, ночью до -8°C. Небольшой ветер 3–5 м/с.
  • Нефтеюганск: днем 0°C, ночью -8°C. В среду — пасмурная погода со снегом и дождем. Ветер 2–8 м/с.

Ранее URA.RU писало, что в начале месяца жители региона уже столкнулись с перепадами температур. Тогда столбик термометра колебался от +15 °С днем до ночных заморозков.

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После недавних морозов ниже -20°C в ХМАО ожидается дневное потепление, однако ночью столбики термометров вновь опустятся до -18°C. По данным Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии, с 8 по 10 апреля регион ждут резкие перепады температур, мокрый снег и порывистый ветер. «8 апреля облачно с прояснениями, местами снег и мокрый снег. Ночью -5…-10°C, при прояснениях до -17°C, днем -2…+3°C. 9 апреля на юге округа ночью -2…-7°C, на севере до -18°C, днём потеплеет до 0…+5°C, на юге местами до +10°C. Ветер усилится до 18 м/с. 10 апреля днём +3…+8°C, на юге до +13°C, ночью на востоке до -15°C. Ожидаются осадки и порывы ветра до 17 м/с», — сообщают синоптики. Данные Gismeteo по городам с 8 по 9 апреля: Ранее URA.RU писало, что в начале месяца жители региона уже столкнулись с перепадами температур. Тогда столбик термометра колебался от +15 °С днем до ночных заморозков.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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