В ДТП с переворотом пострадали трое челябинцев. Видео

Водитель Land Cruiser спровоцировал тяжелую аварию в Магнитогорске
© Служба новостей «URA.RU»
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В ДТП пострадали люди и объекты дорожной инфраструктуры
В ДТП пострадали люди и объекты дорожной инфраструктуры Фото:

Три человека пострадали в Магнитогорске после автомобильной аварии с переворотом. Предварительно, виновником ДТП стал водитель внедорожника Toyota Land Cruiser, сообщили в городской ГАИ.

«Утром 7 апреля 37-летний водитель „Тойота Ленд Крузер“, двигаясь по левой полосе движения, при совершении маневра перестроения не убедился в безопасности. И совершил столкновение с попутным „Фольксваген Поло“ под управлением 29-летнего водителя. После столкновения внедорожник врезался в ограждение, а „Фольксваген“ наехал на бордюр и опрокинулся», — пояснили в инспекции.

Три человека в Volkswagen Polo получили травмы, им назначено амбулаторное лечение. Также устанавливается ущерб, нанесенный ограждению. Проводится административное расследование.

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Три человека пострадали в Магнитогорске после автомобильной аварии с переворотом. Предварительно, виновником ДТП стал водитель внедорожника Toyota Land Cruiser, сообщили в городской ГАИ. «Утром 7 апреля 37-летний водитель „Тойота Ленд Крузер“, двигаясь по левой полосе движения, при совершении маневра перестроения не убедился в безопасности. И совершил столкновение с попутным „Фольксваген Поло“ под управлением 29-летнего водителя. После столкновения внедорожник врезался в ограждение, а „Фольксваген“ наехал на бордюр и опрокинулся», — пояснили в инспекции. Три человека в Volkswagen Polo получили травмы, им назначено амбулаторное лечение. Также устанавливается ущерб, нанесенный ограждению. Проводится административное расследование.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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