Три человека пострадали в Магнитогорске после автомобильной аварии с переворотом. Предварительно, виновником ДТП стал водитель внедорожника Toyota Land Cruiser, сообщили в городской ГАИ.
«Утром 7 апреля 37-летний водитель „Тойота Ленд Крузер“, двигаясь по левой полосе движения, при совершении маневра перестроения не убедился в безопасности. И совершил столкновение с попутным „Фольксваген Поло“ под управлением 29-летнего водителя. После столкновения внедорожник врезался в ограждение, а „Фольксваген“ наехал на бордюр и опрокинулся», — пояснили в инспекции.
Три человека в Volkswagen Polo получили травмы, им назначено амбулаторное лечение. Также устанавливается ущерб, нанесенный ограждению. Проводится административное расследование.
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